Napoli, Ngonge firma a sorpresa: la nuova squadra

Una nuova destinazione per il belga Ngonge pronto a fare le valigie. Non c’è più spazio per lui al Napoli: spunta un nuovo club

Un momento decisivo per trovare così subito l’accordo per l’attaccante belga del Napoli. Arrivato in maglia azzurra a gennaio, ora è pronto subito a cambiare di nuovo squadra. Ecco la verità finalmente a galla, spunta subito un nuovo club italiano. L’ex Verona non ha trovato tanto spazio in maglia azzurra: pochi minuti fa la svolta decisiva per chiudere subito con la sua nuova squadra.

Subito ci sarà l’addio dell’attaccante belga del Napoli: Ngonge è pronto a ripartire con un nuovo progetto entusiasmante. La firma potrebbe arrivare subito nei prossimi giorni, ecco l’ultim’ora decisiva. In poco tempo tutto è cambiato per quanto riguarda la sua destinazione, la verità su tutti i dettagli per conoscere la sua nuova squadra.

Napoli, chiusura per Ngonge: spunta un nuovo club a sorpresa

Un nuovo colpo in uscita per il Napoli per delineare così la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un nuovo intreccio decisivo per accontentare così l’attaccante belga: ecco tutta la verità da conoscere.

Il calciomercato del Napoli continua a regalare colpi da urlo in ottica futura tra acquisti e cessioni eccellenti. Il ds Manna è volato a Londra per chiudere l’affare Lukaku, ma c’è il belga Ngonge pronto a salutare gli azzurri per sposare un nuovo progetto entusiasmante.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Ngonge non vede l’ora di giocare con più continuità. Con l’arrivo di David Neres, il belga è pronto a cambiare squadra con tante squadre italiane sulle sue tracce. Nelle ultime ore è arrivata la sorpresa dell’ultim’ora per l’affare da urlo in attacco. La Lazio potrebbe così superare la folta concorrenza per chiudere la trattativa con il presidente De Laurentiis.

Un colpo di scena suggestivo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Marco Baroni che ha collezionato la prima vittoria al debutto in Serie A. Pochi minuti la svolta sull’affare Ngonge: il belga è pronto a chiudere subito con la sua nuova squadra.

L’esterno offensivo di piede mancino può agire su tutto il fronte dell’attacco: ormai le firme sono ad un passo per voltare definitivamente pagina. Il Napoli è pronto a chiudere il colpo per accontentare l’attaccante belga che non vede l’ora di giocare con costanza per tutta la stagione.