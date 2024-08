Napoli, futuro Osimhen: colpo in difesa dal PSG

Il ds del Napoli Manna è a Londra per chiudere Romelu Lukaku. Osimhen è ancora in azzurro, svolta con il PSG: Luis Enrique lo fa fuori

La dirigenza partenopea continua a lavorare duramente in vista dei prossimi colpi da realizzare. Victor Osimhen non ha ancora trovato una sistemazione per tornare a segnare grappoli di gol. L’attaccante nigeriano è in attesa di una nuova destinazione: ecco la verità dell’ultim’ora con la suggestione per il futuro immediato.

Un momento decisivo per arrivare alla svolta decisiva per conoscere il futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Una voglia pazzesca di scendere nuovamente in campo per rincorrere gli avversari per tornare micidiale sotto porta. Lukaku è il promesso sposo del Napoli, ma le trattative saranno slegate. Ecco il nuovo possibile intreccio di calciomercato con il PSG: Luis Enrique ha bisogno di un attaccante da urlo dopo l’infortunio di Goncalo Ramos.

Napoli, affare in difesa: intreccio con Osimhen, la svolta

Un nuovo innesto di qualità per rinforzare così la retroguardia a disposizione di Antonio Conte. L’ultima pazza idea di calciomercato per far sognare ancora i tifosi partenopei. Ecco la possibilità concreta dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati per la prossima sfida di campionato.

Il ds Manna continua a lavorare per allestire una rosa competitiva da consegnare definitivamente a Conte. Un nuovo intreccio tra bomber con il sogno nel cassetto che resta sempre Romelu Lukaku. Pochi minuti fa la notizia che potrebbe interessare da vicino al Napoli: Luis Enrique lo ha fatto fuori per scelta tecnica, non fa più parte del progetto tecnico dell’allenatore spagnolo del PSG.

La dirigenza partenopea potrebbe interessarsi così del futuro di Osimhen pronto anche a sbarcare in Francia: Milan Skriniar è il nome nuovo per la difesa del Napoli con un intreccio suggestivo con l’attaccante nigeriano. Al momento si tratta soltanto di suggestione: l’ex Inter conosce molto bene anche Antonio Conte dopo le stagioni vissute insieme in nerazzurro.

Un nuovo intreccio di calciomercato per continuare a sognare in grande. Il Napoli ha fretta di chiudere nuovi colpi sensazionali per aggregarli subito alla rosa di Antonio Conte: ecco la svolta decisiva per rinforzare la retroguardia azzurra.

Milan Skriniar è ormai fuori dal progetto PSG: l’operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Dopo l’addio all’Inter, lo slovacco non ha vissuto stagioni convincenti: pronta così la cessione per sbarcare nuovamente in Serie A. Osimhen resta la pedina di scambio fondamentale per mettere a segno l’operazione da applausi in casa Napoli. Staremo a vedere.