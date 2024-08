Serie A, incidente in auto: ferite gravi, le sue condizioni

Uno spaventoso incidente d’auto avvenuto pochi minuti fa: coinvolto anche un calciatore della Serie A, ecco tutta la verità

Un inizio scoppiettante in casa Lazio con la vittoria convincente al debutto contro il Venezia. Brutta tegola per l’allenatore Marco Baroni che dovrà fare a meno di un giocatore biancoceleste a causa di uno spaventoso incidente che è avvenuto questa mattina a Roma.

Pochi minuti fa è arrivata la conferma ufficiale con la nota del club italiano. Il calciatore della Lazio, Luca Pellegrini, è stato vittima di un incidente stradale: salterà la trasferta di Udine. Si stava recando al centro sportivo di Formello, ma ha riportato soltato alcune lievi ad una gamba. Momenti soltanto di grande spavento, ma per fortuna il peggio è ormai passato per ritrovare subito serenità.

Pellegrini tornerà ad allenarsi nei prossimi giorni, ma la situazione è sotto controllo. Il terzino della Lazio cercherà di farsi spazio con il nuovo allenatore Marco Baroni, che ha avuto fin da subito idee molto chiare per il bene della squadra biancoceleste. Saranno giorni di riposo assoluto per poi tornare subito in campo per mettersi a disposizione del tecnico biancoceleste. Finalmente una buona notizia nonostante la grande paura di questa stamattina.