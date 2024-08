Napoli, sfuma la pista Hermoso: firma con un’altra big di Serie A

Considerata la necessità di puntare su un altro difensore, Mario Hermoso sarebbe potuto tornare utile a questo Napoli, che a furia di temporeggiare se l’è fatto alla fine soffiare.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex difensore dell’Atletico Madrid, oggi ancora svincolare, potrebbe presto sbarcare in Serie A, non per vestire la gloriosa maglia azzurra, ma per difendere la porta di un’altra grande società italiana, nonché rivale dei partenopei. Da qui a parlare di affare fatto, comunque, ce ne vuole, anche perché Hermoso sarebbe finito nel mirino di tante altre squadre, ma l’impressione è che l’Italia sia la destinazione più gradita al difensore, se non addirittura una priorità.

Sfuma la pista Hermoso per il Napoli: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mario Hermoso, ancora senza squadra dopo essersi svincolato dall’Atletico Madrid lo scorso 30 di giugno. Nel corso di questo calciomercato, il nome del difensore spagnolo è stato con insistenza accostato a squadre italiane di ogni tipo, fra le quali anche il Napoli, che per un periodo ci ha anche pensato a fronte della necessità di completare la difesa da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Durante quelle settimane, si è anche creduto che Hermoso potesse a stretto giro diventare un nuovo giocatore azzurro, ma in un tweet, o meglio, un X, il Napoli smentì completamente questo scenario scrivendo: “Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli“. Questo ha permesso alla concorrenza, italiana e non, di inserirsi prepotentemente nella corsa al difensore spagnolo, che ora sembrerebbe essere sempre più vicino dal firmare con un’altra big di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, Mario Hermoso potrebbe presto andare a rinforzare la batteria di difensori centrali a disposizione di Daniele De Rossi a Roma. Le parti sono in contatto per capire la fattibilità di un’affare che potrebbe entrare nel vivo nel weekend per poi concludersi ad inizio settimana prossima.

Hermoso verso la Serie A, ma occhio alla possibile beffa

La Roma spera davvero di trovare a stretto giro un accordo con Mario Hermoso, anche perché con lo spagnolo verrebbe risolto il problema della linea difensiva giallorossa, orfana oramai del miglior Smalling che sembrerebbe essere in procinto di salutare.

La troppa confidenza, però, potrebbe fungere quasi da arma a doppio taglio alle volte, e questo potrebbe essere il caso, perché okay che Hermoso avrebbe dato massima priorità al trasferimento in Serie A, ma in agguato ci sarebbero alcun club sauditi che sembrerebbero essere pronti ad insidiare la Roma presentando al giocatore offerte irrinunciabili. Staremo a vedere.