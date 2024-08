Rottura totale con Conte, è stato messo fuori rosa: il motivo

Si continua a respirare area di tensione dalle parti di Castelvolturno, con Conte che avrebbe fatto la voce grossa con uno dei suoi calciatori.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino avrebbe addirittura deciso di mettere fuori rosa l’azzurro dopo un acceso diverbio che avrebbe avuto nel corso di queste settimane di avvicinamento all’inizio del campionato. Non solo, dietro questa lite ci dovrebbero essere almeno un altro paio di situazioni scomode che difatti rendono impossibile una riconciliazione fra le parti.

Ovviamente la situazione potrebbe migliorare da qui ai prossimi giorni, nessuno lo esclude, ma il fatto che il calciomercato sia ancora aperto potrebbe invece spingere il calciatore sempre più lontano da Napoli.

Tensione a Castelvolturno: Conte l’ha messo fuori rosa

La delusione di Verona sta inevitabilmente lasciando strascichi dalle parti di Castelvolturno, dove si sta respirando un’area piuttosto pesante da inizio preparazione a dire la verità. Quasi come se non bastasse, fra la situazione Osimhen, un calciomercato che non decolla (per il momento) ed i risultati che scarseggiano, Antono Conte si ritrova ora a dover far fronte anche un altro caso.

Nelle scorse settimane, infatti, ci sarebbero state delle tensioni fra l’allenatore salentino ed uno dei suoi calciatori, escluso non solo dall’esordio stagionale contro il Modena, ma anche da quello in Serie A contro il Verona. Molto probabilmente queste decisioni, prese da Conte per un motivo, non sono andate giù al ragazzo, che si è preso tutte le conseguenza di una sfuriata che ha inciso e non poco sui rapporti fra lui e l’allenatore del Napoli.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di CalcioNapoli24, le esclusioni di Michael Folorunsho in queste prime settimane di stagione hanno un fondamento, visto che il nazionale italiano sarebbe addirittura stato messo fuori rosa da Antonio Conte, rimasto particolarmente deluso da tanti atteggiamenti, ma non solo, che l’ex Bari ed Hellas, fra le altre, ha avuto da quando è arrivato in ritiro.

Napoli, i motivi dietro la decisione di Conte

Michael Folorunsho è attualmente fuori rosa a Napoli, un paradosso considerando il fatto che il suo rinnovo è stato fortemente voluto da Antonio Conte, lo stesso che però ha alla fine deciso di escluderlo dalle prime uscite stagionali degli azzurri.

Ma cosa è successo? I primi diverbi fra Conte e Folorunsho sono nati per via dell’Atalanta. Il centrocampista italiano, avuta la benedizione tecnica del salentino, mai si sarebbe aspettato di finire sul mercato, né tantomeno di esser ad un passo dalla cessione, cosa che non gli è decisamente andata a genio e che ha scaturito un acceso diverbio con l’allenatore, che non ha potuto fare altro che metterlo fuori rosa.

Non solo, stando ai colleghi di CalcioNapoli24, ancor prima che questo accadesse, Conte è rimasto piuttosto deluso dalla condizione con la quale Folorunsho si è presentato in ritiro, in quanto il calciatore è apparso essere piuttosto indietro rispetto a quanto si aspettasse.