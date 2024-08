Futuro in dubbio, lascia subito Napoli: decisione presa

Dopo un’estate piuttosto tormentata, il giocatore ha preso una decisione importante in merito al suo futuro in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo un lungo periodo di riflessione, l’azzurro si sarebbe deciso a chiudere baracca per lasciare spazio a giocatori più giovani e volenterosi di lui in questo Napoli in costruzione. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che trovarsi una nuova sistemazione a 7 giorni dalla fine del calciomercato sembra essere un’impresa piuttosto ardua, anche se l’entourage si sarebbe già iniziato a muovere di conseguenza.

L’impressione è che i prossimi giorni saranno decisivi sotto questo punto di vista, con il Napoli che si appresterebbe dunque a salutare un altro degli eroi dello scudetto 2022/23.

Ha deciso di lasciare Napoli: c’è l’annuncio

In questi ultimi giorni di calciomercato il Napoli potrebbe completamente ridimensionarsi, soprattutto da un punto di vista di rosa, considerato il fatto che sono in programma tanti acquisti quanto cessioni, l’ultima praticamente annunciata nelle scorse ore.

Dopo un lungo periodo di riflessione, infatti, il calciatore ha deciso di lasciare la squadra azzurra, o meglio, si sarebbe ritrovato nella condizione di doverlo fare, anche perché in un recente colloquio Antonio Conte gli ha difatti confermato di non rientrare nel progetto tecnico dal quale il Napoli starebbe ripartendo quest’estate. Nonostante questo, comunque, non è assolutamente da escludere una sua permanenza, anche perché trovarsi una nuova sistemazione a 7 giorni dalla fine del calciomercato non è assolutamente semplice, ma la soluzione migliore per tutti, a questo punto della storia, è quella di separarsi.

Stando dunque a quanto annunciato dall’esperto Nicolò Schira sui propri profili social, dopo la disfatta di Verona, dove è stato protagonista in negativo, il futuro di Juan Jesus a Napoli è tornato ad essere fortemente in bilico, con il brasiliano che potrebbe ora preparare le valige e lasciare la squadra a stretto giro.

Lascia Napoli in questo calciomercato: le ultime

Juan Jesus potrebbe oramai a sorpresa lasciare Napoli in questo calciomercato. Schira parla infatti di un futuro in bilico per il centrale brasiliano, al quale conviene trovarsi una nuova sistemazione se vuole evitare di rimanere bloccato in tribuna per tutta la stagione.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che il forte legame che lega Juan Jesus alla piazza di Napoli potrebbe essere un ostacolo, un problema, che complicherebbe di gran lunga la sua uscita. Da capire nei prossimi giorni, dunque, quale sarà la sua volontà, con la dirigenza partenopea che spera comunque di piazzarlo altrove così da liberare un posto in rosa da poter occupare casomai con un nuovo innesto, magari Hermoso. Staremo a vedere.