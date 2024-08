Napoli, dimissioni Conte: sentite come ha risposto in conferenza

Nelle scorse ore si è parlato molto delle possibili dimissioni di Antonio Conte. Il tecnico in conferenza stampa ha chiarito questo punto

L’inizio della stagione da parte di Conte non è stato sicuramente come il tecnico leccese se lo era immaginato. Troppe difficoltà e una squadra incompleta che sta portando l’allenatore a dover trovare soluzioni per non perdere punti in questa prima parte di campionato. Una situazione non facile tanto che nei giorni scorsi si era ipotizzato anche la possibilità di dimissioni in caso di un calciomercato non all’altezza.

Conoscendo il tecnico leccese, il passo indietro non è assolutamente impossibile anche se in questo momento sembra essere l’ipotesi più remota. Il tema è stato affrontato anche da Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Bologna. Un argomento assolutamente molto delicato e che tiene in ansia da tempo i tifosi partenopei che si trovano in giro per il mondo.

Napoli: dimissioni Conte, il tecnico non ha dubbi

Antonio Conte e il Napoli: matrimonio non iniziato nel migliore dei modi, ma che si spera possa proseguire con dei risultati diversi sul campo. Per farlo naturalmente il tecnico leccese aspetta dei rinforzi dal calciomercato. E se questi non arrivassero? Le ipotesi dimissioni sono state avanzate negli ultimi giorni, ma l’allenatore ha le idee molto chiare su come comportarsi al termine della sessione estiva.

Da parte di Conte non c’è nessuna intenzione di dimettersi a prescindere. Come riferito dallo stesso tecnico in conferenza stampa, lui sarà alla guida del Napoli anche dopo il calciomercato. Parole importanti che confermano la volontà dell’allenatore di sposare in pieno questo progetto e cercare di riportare i partenopei a vincere dopo un periodo non facile. Allo stesso tempo l’ex Inter e Juventus ha chiesto pazienza ai tifosi perché si sta lavorando duramente per provare a trovare quei risultati utili che mancano ormai da tempo.

Questo permette al tecnico leccese di essere fiducioso sul futuro del Napoli. Si lavora duramente con l’obiettivo di far partire dalla partita contro il Bologna il proprio campionato. Servono i tre punti per mettersi alle spalle il risultato contro il Verona. Non sarà semplice, ma la speranza è che si possa dare una svolta ad una stagione non sicuramente iniziata nel migliore dei modi.

Ultime Conte: il suo futuro è a Napoli

Il futuro di Antonio Conte in questo momento è a Napoli. Il tecnico leccese non ha nessuna intenzione di lasciare la squadra partenopea o dimettersi in caso di un calciomercato non all’altezza. Naturalmente la strada è lunga e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere certezze.