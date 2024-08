Via Raspadori: Juve beffata, va in un’altra big di A

Giacomo Raspadori in questo finale di calciomercato potrebbe a sorpresa lasciare il Napoli. Una big di A è pronta a beffare la Juventus

È un Napoli molto attivo sia in entrata che in uscita. Manna sta lavorando per portare nel minor tempo possibile i rinforzi alla corte di Antonio Conte, ma sono anche diversi i giocatori con la valigia in mano. E, secondo quanto riferito da areanapoli.it, tra i calciatori che potrebbero lasciare la città partenopea in questi ultimi giorni di calciomercato ci sarebbe anche Giacomo Raspadori. La permanenza dell’attaccante non è assicurata e nei prossimi giorni saranno valutate tutte le possibili opzioni.

La Juventus ha sondato in passato l’ipotesi Raspadori con uno scambio con Chiesa, ma per il momento questa ipotesi non è assolutamente decollata. Per questo motivo un’altra squadra di Serie A potrebbe decidere di affondare il colpo negli ultimi giorni di calciomercato per acquistare l’attaccante e rafforzare il proprio reparto offensivo. Manca ormai poco e non ci resta che attendere per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: Raspadori in Serie A, ecco con chi firma

Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato. Conte sembra preferire Simeone all’ex Sassuolo e per questo motivo non è da escludere la possibilità di una sua partenza. Niente di certo per il momento, ma sono in corso tutte le riflessioni del caso da parte di dirigenza partenopea e anche entourage per trovare la giusta soluzione. L’ipotesi Juventus sembra essere tramontata sul nascere.

Attenzione alla possibilità Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante e non è da escludere che possano decidere di puntare proprio su Raspadori. La pista Abraham sembra fare molta fatica a decollare e non ci resta che attendere per capire se alla fine ci potrà essere un tentativo da parte dei rossoneri oppure si opterà per una soluzione differente da quella milanese.

Non è da escludere l’inserimento della Juventus in questa corsa. Vedremo alla fine cosa succederà nei prossimi giorni e se l’opzione rossonera diventerà realtà o se magari il Napoli deciderà di trattenerlo almeno fino a gennaio.

