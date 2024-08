Napoli: blitz per Kvaratskhelia, offerta irrinunciabile

Il Napoli si prepara a chiudere per Lukaku, ma rischia di perdere Kvaratskhelia. Per il georgiano è pronta una offerta irrinunciabile

Napoli–Inghilterra: asse molto caldo in questi ultimi giorni di calciomercato. La trasferta di Manna in terra britannica dovrebbe aver consentito ai partenopei di chiudere per Lukaku. Il giocatore belga sembra essere davvero vicino a trasferirsi alla corte di Antonio Conte. La trattativa sarebbe arrivata ormai ai dettagli e già nelle prossime ore è attesa la fumata bianca. Un via libera che potrebbe consentire ai Blues di portare con più facilità Osimhen da Maresca.

Ma il Napoli nei prossimi giorni potrebbe essere chiamato a resistere ad altre sirene nei confronti di un giocatore. In particolare, un club sarebbe intenzionato a mettere sul piatto una offerta importante per Kvaratskhelia. Da parte di ADL, per il momento, non c’è intenzione di privarsi del georgiano in queste ultime ore di calciomercato, ma non è da escludere che in caso di una proposta da oltre 50 milioni di euro si possa sedere ad un tavolo per ragionare.

Calciomercato Napoli: assalto a Kvaratskhelia, un club ci prova

È stata un’estate che può essere divisa in due per il georgiano: una prima parte con il mal di pancia del giocatore e la possibilità di trasferirsi al PSG. Poi i parigini non hanno affondato il colpo, Kvaratskhelia ha parlato con Conte e la volontà di lasciare Napoli è rientrata. Il numero 77 partenopeo attualmente è al centro del progetto della squadra azzurra e da settembre si dovrebbe entrare nel vivo per il rinnovo. Il condizionale è d’obbligo perché nei prossimi giorni un club potrebbe provare a rimescolare le carte e presentare un’offerta per il calciatore.

Secondo quanto riferito da footballinsider247, il Liverpool avrebbe intenzione di mettere sul piatto una proposta importante per strappare il sì del Napoli e dello stesso calciatore. Per il momento non si conoscono le cifre, ma la valutazione dei partenopei si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Quindi diciamo che la cifra dovrebbe essere simile o magari qualche contropartita per provare ad abbassare un po’ il cash.

Una trattativa che sin da subito si preannuncia complicata. Da parte del Napoli difficilmente ci sarà una apertura per la cessione del giocatore. Ma un tentativo il Liverpool lo farà nella speranza di poter arrivare alla fumata bianca.

Il Liverpool sembra aver messo nel mirino Kvaratskhelia in questi ultimi giorni di calciomercato. Una ipotesi molto difficile da far diventare realtà considerando anche la volontà del Napoli di non privarsi del giocatore. Ma dall’Inghilterra parlano di una offerta sorprendente. Vedremo se sarà realmente così oppure si tratterà solamente di una indiscrezione.