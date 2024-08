Mercato Napoli, svolta a centrocampo: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, arriva la svolta per il centrocampista richiesto da Antonio Conte. La soluzione per sbloccare un affare a dir poco complicato è una sorta di scambio che può accontentare tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il Napoli ieri sera ha mosso dei passi enormi ieri sera per regalare ad Antonio Conte il tanto agognato Romelu Lukaku. La squadra piano piano si sta avvicinando sempre di più a quella che è la sua idea di calcio e la società ha davvero fatto uno sforzo enorme per il proprio allenatore.

L’idea iniziale, infatti, era quella di vendere prima Victor Osimhen e poi di finanziare in questo modo il suo mercato, ma la mancanza di offerte per il nigeriano ha spinto i partenopei a dover agire in maniera differente. In tal senso, arriva la svolta del tutto inattesa a centrocampo. La soluzione, in tal senso, è rappresentata dallo scambio che fa tutti contenti.

Mercato Napoli, svolta per il mediano

Non c’è un attimo di tregua, come sempre accade, in questi giorni di mercato, con il Napoli che è una delle squadre più scatenate da questo punto di vista. Adesso il Napoli si sta muovendo in maniera dettagliata soprattutto per il centrocampo ed ora arriva un colpo di scena non di poco conto.

E’ noto, infatti, che il Napoli ha messo nel mirino tra i vari profili interessanti per la linea mediana l’ex Bologna Jerdy Schouten, che può salutare il PSV che, però, non vuole saperne di lasciarlo partire a prezzo di saldo. Anche per lo straordinario rendimento che ha avuto fino a questo momento. Andiamo a vedere perché lo scambio può essere la chiave.

Napoli, il colpo a centrocampo può arrivare con lo scambio

Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, infatti, il PSV si è fiondato in maniera netta e decisa su Zalewski, altro obiettivo del Napoli che sta lavorando ad uno scambio con la Roma con Ngonge pronto a percorrere la strada opposta.

Napoli e PSV, complici anche i buoni rapporti che hanno riportato anche Lozano ad Endhoven, potrebbero impostare il discorso sulla base di uno scambio di favori, per così dire. Gli azzurri lascerebbero la pista Zalewski ottenendo magari il semaforo verde per acquistare Schouten partendo dall’offerta di 20 milioni presentata già.