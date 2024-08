Dimissioni Conte, colpo di scena: c’è l’indizio

Dimissioni Conte, arriva la notizia che nessuno si aspettava. Si parla di questa possibilità in maniera sempre più insistente e si tratta di un autentico colpo di scena. Arriva in tal senso l’indizio che dimostra e fa capire come stanno realmente le cose. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il Napoli ha puntato in maniera importante su Antonio Conte, affidandogli il compito a dir poco difficile di risollevare le sorti di una squadra in profonda difficoltà. Non tanto dal punto di vista tecnico, dal momento che i valori ci sono, quanto da quello relativo allo stato mentale di questa squadra.

Si tratta di una realtà sulla quale l’ex Juventus ed Inter, tra le altre, sta lavorando tantissimo, con uno sguardo però proiettato sempre anche al mercato. Conte non è felice della situazione che si è venuta a creare ed ora arrivano notizie importanti relative alle possibili dimissioni Conte. Andiamo a vedere come stanno realmente le cose.

Dimissioni Conte, arriva il colpo di scena nel suo futuro

Si tratta di uno degli allenatori più vincenti in senso assoluto che ci sono in Europa ed il suo curriculum è lì a dimostrarlo. Da questo punto di vista, proprio per l’incompletezza della squadra, è nota la rabbia dell’allenatore, che avrebbe voluto arrivare pronto numericamente come rosa a questo avvio di stagione.

Nelle ultime giornate, come è noto, si sta parlando tanto di dimissioni di Antonio Conte ed ora arriva un chiaro indizio. I bookmakers, infatti, hanno iniziato a quotare l’ipotesi che il tecnico pugliese possa dimettersi entro e non oltre il 5 gennaio del 2025. E l’indizio da questo punto di vista è chiaro, dal momento che la quota è allettante.

Il tecnico dice addio al Napoli? C’è l’indizio

L’ipotesi che il tecnico possa dimettersi fa davvero paura ai tifosi del Napoli, dal momento che si affidano molto alle sue capacità per rialzare la testa in uno dei momenti più difficili in senso assoluto della storia del club.

Come raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, GoldBet e Lottomatica offrono le dimissioni di Conte entro il 5 gennaio a 6.00, mentre la quota scende addirittura a 5.00 su Sisal. Un qualcosa che rappresenta qualcosa di molto simile ad un indizio dell’aria che si respira attorno al Napoli.