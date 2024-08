Napoli, altro che Gilmour: pronti 30 milioni per far felice Conte

Il Napoli continua a lavorare in maniera attenta in sede di mercato. I partenopei sono pronti ad abbperandonare la pista Gilmour per fiondarsi su un autentico pupillo di Antonio Conte, per il quale sono pronti ben 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri sono scatenati in questi ultimi giorni di mercato. Il grande colpo è stato definito ieri sera, dal momento che è stata raggiunta l’intesa e la quadra in maniera definitiva per il colpo di Romelu Lukaku, che sarà dunque ancora una volta il centravanti di Antonio Conte. La trattativa è stata lunga, ma è arrivata l’intesa.

Adesso l’attenzione del club e di Giovanni Manna sarà dirottata sul centrocampo, con la squadra che ha bisogno di due innesti. I soli Anguissa e Lobotka in tal senso non possono bastare per affrontare una intera stagione come quella che c’è all’orizzonte. Ora arriva il colpo importante in mediana da ben 30 milioni di euro.

Niente Gilmour: il Napoli vira su un altro profilo

I nomi più chiacchierati da questo punto di vista sono quelli di Gilmour e di McTominay. Se per il primo sembra essere stata raggiunta una intesa di massima, per il secondo la strada è ancora in salita. In tal senso, però, a sorpresa il Napoli sembra pronto a fiondarsi su un altro calciatore a dir poco interessante.

Stando a quanto raccontato da “gazeteduvar.com.tr”, infatti, il Napoli è pronto seriamente a tornare alla carica per Sebastian Szymanski, talentuoso centrocampista polacco di proprietà del Fenerbahce e stella anche della Nazionale polacca. Per lui i partenopei sono pronti a mettere sul piatto addirittura 30 milioni di euro, dopo la prima offerta da 25 rispedita al mittente.

Napoli, colpo a sorpresa a centrocampo: pronti 30 milioni

Si tratta di un centrocampista completo, che sa fare la differenza soprattutto in zona gol con i suoi inserimenti. Mourinho, però, lo considera un elemento centrale nel suo progetto e dopo la cessione di Ferdi Kadioglu non permetterà anche a lui di andar via.

Per questo motivo il Fenerbahce, a meno di colpi di scena, rifiuterà ancora una volta l’offerta presentata dal Napoli per Sebastian Szymanski, con la volontà di voler provare con convinzione a vincere il titolo ed a spodestare il Galatasaray di Mauro Icardi. Un vicolo cieco, dunque, per gli azzurri.