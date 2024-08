Napoli, esordio Lukaku: scelta la data, decisione inattesa di Conte

Esordio Lukaku, cresce l’attesa in casa Napoli dal momento che finalmente, dopo una trattativa estenuante, è ora in arrivo. A sorpresa è stata già presa una decisione circa il primo gettone in maglia azzurra del bomber belga. La decisione ovviamente è di Antonio Conte ed è per tanti aspetti inattesa.

I partenopei non smettono di lavorare in sede di mercato dal momento che rivoluzione doveva essere e rivoluzione sta diventando. Sono andati via tanti calciatori, altri saluteranno ed altri ne arriveranno. In tal senso, la notizia principale di ieri è stato l’accordo totale tra le parti trovate per l’arrivo di Big Rom.

Dopo una lunga ed estenuante trattativa, il Napoli ed il Chelsea hanno trovato la quadra. Troppo importante, in tal senso, da una parte lo sforzo economico che ha fatto il club per accontentare il proprio tecnico, dall’altra la volontà del calciatore di tornare a lavorare con Antonio Conte. In tal senso, c’è anche già la data per il suo esordio in maglia azzurra.

Il belga scalda i motori: scelta la data per il debutto

Con l’arrivo del belga e di David Neres il Napoli ha mandato a tutti un segnale importantissimo. Si tratta di un attacco che, se si aggiunge Kvaratskhelia e si tengono in considerazione Raspadori e Politano, è davvero atomico e non può non far paura. Senza dimenticare che in rosa c’è ancora Victor Osimhen.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, Antonio Conte si affiderà sin da subito a Romelu Lukaku. Il suo esordio in tal senso dovrebbe arrivare, a quanto pare, già dalla prossima settimana, in occasione della partita contro il Parma. Insomma, una decisione inattesa, soprattutto per l’estate che il belga ha trascorso.

Napoli, esordio Lukaku: ecco la decisione di Antonio Conte

Esordio Lukaku, la data in tal senso è cerchiata e c’è grande voglia di vedere questo centravanti all’opera. Soprattutto tenendo conto, oltre che la sua vena realizzativa, anche la sua capacità di favorire altri attaccanti. Ed in tal senso si possono esaltare anche Kvaratskhelia e David Neres.

La decisione di Conte sorprende tutti dal momento che in estate Lukaku non si è praticamente mai allenato con la prima squadra del Chelsea e non può essere al top della forma. Troppo importante per l’economia del gioco un giocatore così. Non si può aspettare.