Napoli, botto di fine mercato: scambio last minute con la Juventus

Il Napoli in maniera del tutto inattesa è al lavoro con la Juventus per uno scambio che può davvero far felici tutte le parti in casa. Si tratta di un classico botto di fine mercato, con questa intesa last minute che si sta andando a prefigurare all’orizzonte. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il Napoli sta lavorando praticamente senza sosta in questi ultimi giorni di mercato, nella assoluta consapevolezza che non c’è tempo da perdere, come si suol dire. I tempi stringono ed in tal senso la pesante sconfitta subita per mano dell’Hellas Verona ha fatto accendere tutti i campanelli d’allarme possibili ed immaginabili.

Non è caso che alla fine i partenopei abbiano deciso di affondare il colpo su Romelu Lukaku anche senza la cessione di Victor Osimhen. In tal senso, si sta procedendo anche per definire l’arrivo di Gilmour dopo quello di David Neres ed ora arriva il classico botto di fine mercato. La soluzione in tal senso è lo scambio con la Juventus.

Calciomercato: scambio tra azzurri e bianconeri

La rivalità tra il Napoli e la Juventus affonda le radici nella storia del calcio italiano ed i rapporti tra le società non sono mai stati, in nessuna epoca, particolarmente buoni. Adesso, però, con Cristiano Giuntoli passato in bianconero, le due realtà pensano ad uno scambio che accontenterebbe tutti.

Stando a quanto raccontato dal sito “IlVeggente.it“, il Napoli e la Juventus stanno lavorando ad uno scambio che vedrebbe Giacomo Raspadori prendere la strada di Torino, con Weston McKennie che è invece pronto a fare il percorso inverso. Si tratta di una notizia del tutto inattesa di cui ora andremo ad analizzare i dettagli.

Napoli e Juve lavorano allo scambio: sacrificio in attacco

L’americano è stato in lista di sbarco a lungo per i bianconeri, ma alla fine Thiago Motta lo ha reintegrato ed a breve dovrebbe anche arrivare un rinnovo di contratto. Non a lungo termine, certo, ma comunque un segnale non di poco conto della proprietà.

Da tempo, però, la Juventus ha messo nel mirino Giacomo Raspadori, che sarebbe praticamente perfetto per le idee di gioco di Thiago Motta. Il Napoli, invece, dal canto suo ha bisogno, dopo Gilmour, di un altro centrocampista e McKennie potrebbe essere molto funzionale. Anche per la sua capacità di attaccare lo spazio.