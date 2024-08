Napoli-Bologna, Conte ne fa fuori tre: out un titolare a centrocampo

In vista di Napoli-Bologna, una sfida già delicata e da non sbagliare, Conte è pronto a cambiare la faccia della sua squadra. Fa fuori tre calciatori e lascia fuori anche un titolare della linea mediana. Andiamo a vedere le ultime sulla possibile formazione dei partenopei in un testa a testa per l’Europa.

L’esordio di Antonio Conte alla guida del Napoli è stato da incubo e tutto quello che poteva andar male è andato male. Con il Verona, infatti, nel secondo tempo la squadra si è sciolta come neve al sole, dopo un primo tempo in cui c’erano stati segnali incoraggianti. Ma, ovviamente, 45 minuti non possono bastare.

Con il Bologna, dunque, anche per dare un segnale sia a sé stessi che all’ambiente tutto, servirà una reazione e la squadra di Conte non ha margine d’errore. Per questo motivo il tecnico ha deciso di cambiare qualcosina, facendo fuori ben tre pedine. Tra queste viaggia verso l’esclusione anche un titolare a centrocampo.

Napoli-Bologna, Conte fa una mini rivoluzione: le ultime

Con il Bologna la strada sarà a dir poco difficile per gli azzurri, che hanno già conosciuto nella passata stagione le insidie di una squadra così muscolare ed al contempo qualitativa. In tal senso, Conte ha deciso per alcuni aggiustamenti rispetto alla formazione scesa in campo contro l’Hellas Verona.

La prima novità, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, sarà il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno, nuovamente arruolabile. Inoltre, in avanti toccherà a Giacomo Raspadori, che a Verona è partito dalla panchina e che invece agirà da riferimento offensivo, con la possibilità che possa sbloccarsi mentalmente visto che attraversa un periodo difficile. Ma a centrocampo arriva la grande novità.

Napoli, tre calciatori cambiati: out anche un centrocampista

Sempre secondo il quotidiano prima citato, infatti, Antonio Conte sembra sia orientato verso una esclusione a sorpresa di Leonardo Spinazzola, che dovrebbe partire dunque dalla panchina in favore di Olivera. L’ex Roma è apparso un po’ in difficoltà nel primo tempo contro gli scaligeri e serve la fisicità dell’uruguaiano.

Così facendo Conte si riserva anche la possibilità di poter sbilanciare, a partita in corso, la squadra verso l’attacco, abbassando Olivera tra i tre di difensa ed inserendo Spinazzola, per l’appunto, al posto di uno dei tre centrali. A completare la mediana, poi, ci saranno Mazzocchi, Anguissa e Lobotka.