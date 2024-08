Napoli, Osimhen in Arabia: arriva l’offerta folle per ADL

Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese, ma è arrivata la folle offerta per Victor Osimhen. Sbloccato l’affare in Arabia

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, dovrà pensare al suo futuro in vista della sua prossima squadra. Ecco l’offerta folle arrivata nelle ultime ore al presidente De Laurentiis dopo il colpo in attacco di Romelu Lukaku. Pochi minuti fa c’è stata la svolta decisiva per tornare ad essere protagonista in campo, l’ultim’ora da urlo per lo stesso De Laurentiis.

Il Napoli vuole regalare nuovi innesti negli ultimi giorni di calciomercato. Tra la sfida con il Bologna e con il Parma, la società partenopea è intenzionata anche a cedere Victor Osimhen che vive ormai da separato in casa con il presidente De Laurentiis.

Pochi minuti fa è arrivata a galla la verità sul futuro dell’attaccante nigeriano, che è sempre più lontano dal Chelsea: pronta la super offerta dall’Arabia Saudita. Una strategia da studiare nei minimi dettagli con una settimana da vivere intensamente per il colpo di scena. Conte è stato chiaro fin da subito: non ha potuto partecipare alle amichevoli estive del Napoli, ora si aspetta soltanto la decisione definitiva sulla eccellente cessione.

Napoli, svolta Osimhen: l’affare da urlo sbloccato

Dopo l’exploit con la maglia del Napoli Osimhen è ormai destinato ad una nuova avventura suggestiva. L’attaccante nigeriano vorrebbe subito tornare protagonista con un nuovo progetto entusiasmante. Con l’arrivo di Lukaku la decisione di De Laurentiis è stata chiaro: ecco la proposta da urlo dall’Arabia Saudita per il centravanti azzurro.

Il calciomercato Napoli continua a regalare nuovi colpi da urlo ad Antonio Conte dopo la sfuriata nel post-partita con l’Hellas Verona. C’è da sistemare anche la situazione intorno a Victor Osimhen che non resterà sicuramente in maglia azzurra secondo gli ultimi rumors di mercato. Dopo l’affare sfumato di Paulo Dybala, ecco il rilancio decisivo per rinforzare il reparto offensivo del club arabo.

Come svelato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, l’Al-Qadsiah è sempre più vicina a chiudere per l’attaccante nigeriano del Napoli con una ricca proposta al presidente De Laurentiis. Ci sono stati già i primi contatti tra le parti, ma secondo l’ultim’ora sembra che Osimhen non sia entusiasta della destinazione araba.

Secondo le ultime notizie di calciomercato l’attaccante del Napoli vorrebbe restare ancora per tanti anni in Europa: contatto subito stoppato con la Saudi Pro League. Attenzione alla pista che porta anche all’Arsenal che è sempre alla ricerca di un valido centravanti in ottica futura.