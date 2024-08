Calciomercato: intreccio con il Southampton, pronti 10 milioni

Il Napoli continua a pensare a nuovi colpi da urlo: subito l’intreccio in Premier League con il Southampton, ecco l’affare da 10 milioni

Calciomercato, affare già deciso: ecco l’alternativa in Premier

Come svelato da La Repubblica la Lazio continua a lavorare per ingaggiare il centrocampista del Napoli, Michael Folorunsho, ma attenzione ancora all’intreccio con il Southampton. Il giocatore azzurro è pronto a dire addio ad Antonio Conte dopo le incomprensioni delle ultime settimane sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Come alternativa il patron Lotito ha in mente l’ex Juventus, Carlos Alcaraz, di proprietà del Southampton. Si può chiudere a sorpresa la nuova cessione del Napoli: la società partenopea incasserà circa 10 milioni a partire dalla prossima stagione. Un nuovo intreccio suggestivo in casa azzurra con tanti affari da concretizzare nelle ultime ore: De Laurentiis sorprende ancora una volta i tifosi con innesti di qualità.

