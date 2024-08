Napoli: chiusi altri 3 colpi, c’è l’annuncio

Il Napoli continua a chiudere nuovi colpi con Aurelio De Laurentiis on fire nelle ultime ore. Ecco l’intreccio a sorpresa, altri tre affari

Il presidente De Laurentiis vorrebbe subito annunciare altri tre colpi da urlo in vista dei prossimi giorni. Ormai è fatta per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco la verità finalmente a galla. Saranno ore decisive per chiudere subito le prossime operazione di mercato: secondo gli ultimi rumors saranno annunciati altri 3 colpi.

Pochi minuti fa c’è stata la conferma da parte dell’edizione online de La Repubblica. Ore frenetiche con numerosi aggiornamenti importanti in casa Napoli: i tifosi sono rimasti sorpresi dalla forza economica del club partenopeo per chiudere altre trattative a sorpresa.

Nonostante il decimo posto in classifica e la mancata cessione di Osimhen fino a questo momento, De Laurentiis supererà la quota di 100 milioni di euro sul fronte acquisti. Scopriamo tutti gli affari da concretizzare nelle prossime ore dal numero uno del club partenopeo.

Napoli, ultim’ora decisiva: De Laurentiis piazza altri 3 affari da sogno

Un nuovo tris di nomi per sognare in grande. Il presidente del Napoli è pronto ad annunciare altri 3 colpi da sogno: ecco la verità finalmente a galla con tutti i dettagli delle varie trattative pronte ad essere concretizzate. Ormai ci siamo per nuovi innesti di qualità per rientrare tra le prime 4 della Serie A.

Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese per accontentare l’allenatore del Napoli. Dopo la sfuriata arrivata nel post-partita contro l’Hellas Verona, il calciomercato azzurro si è mosso rapidamente con altri 3 colpi da mettere a segno oltre Neres.

Un momento decisivo per pensare al futuro del Napoli targato Antonio Conte. L’allenatore leccese è al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro il Bologna, ma il ds Londra è volato da giorni a Londra per chiudere le prossime operazioni da urlo.

Il prossimo colpo di mercato si chiama Scott McTominay con l’accordo raggiunto sulla base di 23 milioni di euro più bonus in attesa dell’arrivo di Billy Gilmour, che ha giocato titolare in Premier League anche oggi con la maglia del Brighton.

Romelu Lukaku è pronto a sbarcare nei prossimi giorni a Napoli: ecco l’intreccio di calciomercato da urlo per rinforzare l’attacco a disposizione di Conte. Un momento decisivo per allestire una rosa competitiva anche negli ultimi giorni di agosto: il tempo ormai stringe, ma la strategia di De Laurentiis è stata molto chiara.