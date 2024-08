Napoli, addio Politano: firma con un altro club

Un intreccio di calciomercato a sorpresa per conoscere il futuro di Matteo Politano. L’esterno del Napoli può chiedere la cessione: la verità

Tutto può cambiare in pochi giorni. Il calciomercato del Napoli può risultare protagonista negli ultimi giorni della sessione estiva: ecco a sorpresa l’addio di Matteo Politano. Una nuova destinazione per l’esterno offensivo del Napoli: può firmare subito con un altro club italiano a sorpresa.

Saranno ore frenetiche in casa Napoli con tanti intrecci di calciomercato per delineare la rosa di Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis continua a mettere a segno altri tre colpi da urlo, ma bisognerà monitorare attentamente il futuro di Matteo Politano. Negli ultimi anni l’esterno azzurro è stato sempre impiegato con continuità, ma può chiedere subito la cessione.

Napoli, affare a sorpresa: Politano può chiedere la cessione

Una nuova destinazione a sorpresa per il talentuoso giocatore azzurro. Dopo lo Scudetto vinto, tutti i calciatori del Napoli hanno avuto un calo fisiologico: ora con l’arrivo di Neres, le cose potrebbero cambiare rapidamente anche per il futuro di Politano.

Novità assoluta per quanto riguarda il futuro dell’esterno offensivo del Napoli Matteo Politano. L’ultim’ora potrebbe sorprendere così lo stesso Antonio Conte: ecco l’intreccio in vista dei prossimi giorni in ottica calciomercato.

Come svelato dal portale AreaNapoli.it situazione da monitorare attentamente quella di Matteo Politano. Dopo l’arrivo di Neres, potrebbe diminuire notevolmente il suo impiego: così dovrebbe avere subito un confronto con Conte.

Sulle sue tracce c’è sempre la Roma, può subito nascare una possibile idea di calciomercato negli ultimi giorni di agosto. Ecco la verità finalmente a galla come riportato dal portale AreaNapoli.it: un nuovo intreccio a sorpresa.

Ancora un colpo a sorpresa anche in ottica cessione: il Napoli monitorerà ogni pista per delineare così la rosa di Antonio Conte. L’allenatore azzurro si è lasciato andare in una sfuriata totale, ma ora servono nuovi rinforzi per rinforzare la formazione titolare del Napoli. Politano potrebbe dire subito addio con la Roma che continua a cercare uomini offensivo di alto livello.

Il Napoli cercherà così di trovare la giusta alternativa in vista delle prossime sfide di campionato con Conte pronto a scegliere sempre i migliori in campo. Politano dovrà accettare così la concorrenza con il brasiliano David Neres, pronto a subentrare già nella seconda gara di campionato contro il Bologna.