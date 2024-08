Il Napoli dovrà sciogliere ogni dubbio in vista dei prossimi sette giorni. Ora resta a sorpresa, la reazione di Conte: ecco l’ultim’ora

Il tempo stringe in ottica calciomercato: ancora pochi giorni e terminerà la sessione estiva. Il Napoli dovrà prendere le migliori decisioni in entrata ed in uscita: ora il calciatore azzurro può restare ancora in maglia azzurra. Era ad un passo dalla cessione, ecco la svolta decisiva dell’affare.

Tutto cambia in fretta sul fronte calciomercato. Il Napoli è molto attivo per mettere a segno nuovi colpi da affidare subito ad Antonio Conte: ecco l’ultim’ora sulla possibile permanenza dell’esubero dell’allenatore leccese. La svolta è arrivata pochi minuti fa con la reazione dello stesso tecnico azzurro: una decisione a sorpresa in vista dei prossimi giorni.

Scopriamo la verità in vista degli ultimi giorni di calciomercato con l’ultim’ora che ha sorpreso lo stesso Conte. Conosciamo tutti i dettagli per la sua permanenza in azzurro, ecco cosa succederà a breve.

Napoli, l’azzurro resta a sorpresa: Conte senza parole

Saranno ore frenetiche per conoscere le prossime operazione in entrata e in uscita del Napoli. Antonio Conte è stato accontentato subito dal presidente De Laurentiis con tre colpi immediati: arriverà anche il suo pupillo Romelu Lukaku invocato a gran voce negli ultimi giorni. Ecco la sorpresa sulla permanenza in azzurra: ecco tutta la verità finalmente a galla.

Sembrava ad un passo dall’addio, ma ora potrebbe continuare la sua avventura in maglia azzurra. Pochi minuti fa è arrivata la reazione decisiva: scopriamo tutti i dettagli sull’operazione in uscita. Una novità assoluta in vista dei prossimi giorni molto frenetici di calciomercato: può arrivare subito la sua permanenza in ottica futura.

Come svelato dal portale AreaNapoli.it, Folorunsho è sempre nella lista di sbarco in casa azzurra: ora potrebbe restare a sorpresa visto che il Napoli lo darà soltanto a titolo definitivo. Il centrocampista del Napoli continua ad essere nel mirino della Lazio, ma l’affare non decolla con il patron Claudio Lotito che lo vorrebbe soltanto in prestito.

Nelle ultime settimane ci sarebbe stato qualche scontro verbale con lo stesso Antonio Conte, che avrebbe dato l’ok per la sua cessione all’Atalanta. Improvvisamente poi l’affare è sfumato, ma ora vive da separato in casa: la svolta è arrivata pochi minuti fa con i rumors di calciomercato confermati dal portale AreaNapoli.it.