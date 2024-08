Napoli, colpo dal Brasile: arriva in prestito

Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente all’attaccante brasiliano. Affare in prestito, ecco l’ultimo colpo per Antonio Conte

Saranno giorni intensi in casa partenopea. Conte è concentrato sulla sfida contro il Bologna: dopo la disfatta contro l’Hellas Verona, servono i tre punti per Di Lorenzo e compagni. Nel frattempo il presidente De Laurentiis è molto attivo sul fronte calciomercato: urgono ancora rinforzi per la rosa partenopea, ecco l’affare a sorpresa dal Brasile.

Un nuovo profilo super interessante per puntellare l’attacco a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha mostrato tutto il suo malcontento dopo la brutta sconfitta di Verona, ma il presidente De Laurentiis l’ha subito accontentato con gli arrivi di Neres e Lukaku. Altri colpi sono pronti a vestire la maglia azzurra: ecco l’ultima pazza idea di calciomercato.

Napoli, chiusura in atto: ecco il colpo in attacco a sorpresa

Saranno ore intense in casa partenopea con numerosi colpi da mettere a segno in pochi giorni. Conte vuole prima collezionare una vittoria contro il Bologna per poi attraversare una settimana entusiasmante. I tifosi sono pronti ad accogliere a braccia aperte Romelu Lukaku in attesa della decisione su Osimhen: ecco il colpo brasiliano in attacco.

Il presidente De Laurentiis non intende più badare a spese in vista degli ultimi giorni di mercato. Ecco l’ultima pazza idea proveniente dal Sudamerica: può arrivare subito in maglia azzurra per andare a rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte.

Come svelato dal portale TMW il Napoli è pronto a mettere a segno il colpo in attacco. Si tratta del giovane attaccante del Vasco da Gama, Rayan Vitor, classe 2006 che è stato accostato ai migliori club europei. Il club brasiliano sta attraversando un brutto periodo a livello economico: ora la società sudamericana è pronto a cedere i suoi gioielli per poter fare mercato in entrata.

La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma potrebbe anche partire con un prestito con diritto di riscatto: sulle sue tracce anche Udinese, Atalanta e Fiorentina. Saranno giorni frenetici in vista degli ultimi istanti della sessione estiva di calciomercato. Tutto può cambiare anche in casa Napoli con innesti di qualità provenienti dal Brasile.

Una voglia immensa per far sognare ancora di più i tifosi partenopei dopo una stagione totalmente da dimenticare: Conte ha l’arduo compito di dare una svolta alla squadra azzurra.