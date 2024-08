Napoli, Lukaku in stand by: c’è l’ostacolo a sorpresa

Romelu Lukaku si blocca improvvisamente. L’attaccante belga non ha trovato l’accordo ancora: c’è l’intoppo incredibile, ecco la verità

Un colpo di scena clamoroso per l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. Ecco l’ultim’ora arrivata pochi minuti dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera: conosciamo tutta la verità per quanto riguarda l’attaccante belga pronto a sposare il progetto di Conte.

Il ds Manna è volato a Londra per tanti giorni per trovare l’accordo con Romelu Lukaku, ma c’è l’introppo a sorpresa per chiudere definitivamente con il Chelsea. La trattativa resta a buon punto, ma manca l’accordo totale su un singolo aspetto. Scopriamo tutti i dettagli dell’operazione del presidente De Laurentiis che vorrebbe regalare subito l’attaccante belga ad Antonio Conte.

Ora l’attenzione sarà massimale anche sul campo con l’ostica sfida contro il Bologna: serve una vittoria a tutti i costi per riportare l’entusiasmo all’interno dello spogliatoio azzurro. In attesa di conoscere così il futuro di Lukaku, ecco tutta la verità sull’ostacolo da aggirare nelle prossime ore.

Napoli, Lukaku non arriva ancora: la verità

Una svolta a sorpresa per arrivare così all’accordo totale con l’attaccante belga: ecco quello che è successo durante la notte, scopriamo l’intreccio decisivo per Lukaku.

Un momento decisivo per chiudere il colpo Lukaku, ma serve uno sforzo economico in più da parte del presidente De Laurentiis. Lukaku è pronto ad essere l’attaccante principe di Antonio Conte: i due si conoscono molto bene dopo l’esperienza vincente all’Inter, ma c’è l’intoppo improvviso per chiudere definitivamente la trattativa con i Blues. Un nuovo problema da aggirare immediatamente per la gioia di tutti, ecco l’ultim’ora a sorpresa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, manca ancora l’accordo completo per i diritti di immagine per l’attaccante belga. L’operazione sarà concretizzata sulla base di 30 milioni più 15 di bonus. Entro lunedì il presidente De Laurentiis cercherà di chiudere definitivamente l’affare per vederlo già in panchina contro il Parma.

Un nuovo ostacolo subito da aggirare per far arrivare subito Lukaku al Napoli: le prossime ore saranno decisive per l’accordo definitivo anche sui diritti di immagine. La situazione sarà rivista rapidamente per accontentare tutte le parti coinvolte dopo il lungo corteggiamento del ds Manna a Londra.

L’attaccante belga dovrebbe arrivare nelle prossime ore per le visite mediche a Villa Stuart con la società partenopea: Conte finalmente ha il suo colpo da urlo. Ormai ci siamo.