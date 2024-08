Napoli, Kvaratskhelia firma subito: che cifre da urlo per il georgiano

Kvaratskhelia è pronto a firmare il suo nuovo contratto: la svolta è arrivata pochi minuti fa, ecco quello che succederà per il suo futuro

Il fuoriclasse georgiano è tornato subito in Italia dopo aver messo a segno il gol più bello: è nato il suo primogenito ed è volato così in Georgia per assistere la moglie. Il Napoli ha bisogno ancora delle sue magie, ma pochi minuti fa è arrivata la svolta sul suo futuro. Ecco la firma immediata, cifre da capogiro per il georgiano.

Pochi minuti fa è arrivata tutta la verità sul futuro del georgiano. Il classe 2001 vuole conquistare tanti trofei in carriera per giocare ancora da protagonista in Champions League. Kvaratskhelia è sempre stimolato da nuove avventure suggestive, ma ecco quello che succederà da qui a breve per quanto riguarda il suo futuro. Arriverà la firma immediata per la svolta decisiva: ecco tutta la verità per scrivere nuovi capitoli suggestivi della sua carriera.

Napoli, ultim’ora su Kvaratskhelia: la firma immediata

La dirigenza partenopea è molto attenta a conoscere il futuro di Victor Osimhen per riuscire ad accontentare tutte le parti coinvolte. Poi penserà subito al talentuoso giocatore georgiano: pochi minuti fa è arrivata la verità a galla sulla nuova firma.

Il Napoli dovrà fare molta attenzione per quanto riguarda il futuro del fuoriclasse georgiano. Già ha dovuto allontanare le sirene dall’esternoo, ma ecco che arriverà la firma a sorpresa.

Come svelato dal portale TMW, Khvicha Kvaratskhelia è pronto a firmare il suo adeguamento contrattuale con il Napoli fino al 2029: arriverà a guadagnare oltre i 3 milioni di euro. Il fuoriclasse georgiano è stata una grande scoperta dei partenopei: negli ultimi mesi ha attirato anche i forti interessamenti delle big d’Europa, ma è stato convinto a restare per un’altra stagione firmando il rinnovo.

Conte cercherà di lavorare soprattutto a livello mentale per farlo rendere al massimo. Il suo obiettivo è quello di consacrarsi a livello internazionale: già Real Madrid e Chelsea aveva pensato a lui per rinforzare i rispettivi attacchi da sogno. Una nuova svolta decisiva per il talento georgiano che ora ha già scelto il suo futuro: una voglia immensa per poi svoltare definitivamente.

Subito arriverà la firma sul suo nuovo contratto: il presidente De Laurentiis ha sempre avuto le idee chiare su di lui. Una voglia immensa per arrivare in alto, il Napoli lo vuole subito blindare per allontanare gli interessi delle big d’Europa.