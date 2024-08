Napoli, altro colpo per Conte: affare da 27 milioni di euro

Il Napoli continua a regalare nuovi innesti da urlo ad Antonio Conte: affare da sogno da 27 milioni di euro, c’è l’offerta definitiva

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per arrivare alla chiusura definitiva di nuovi colpi. Il Napoli intende fare sul serio per rivoluzionare la rosa di Conte anche negli ultimi giorni di agosto. L’offerta ufficiale è stata accettata: vestirà la maglia del Napoli a sorpresa.

Antonio Conte ha richiesto a gran voce nuovi innesti di qualità dopo la disfatta di Verona. Il presidente De Laurentiis l’ha subito accontentato: ecco il nuovo affare da 27 milioni di euro. Un nuovo colpo di calciomercato estivo per la squadra azzurra che vorrebbe subito trovare la vittoria contro il Bologna. Ecco la svolta anche dal fronte mercato: arriverà subito in maglia azzurra insieme a Romelu Lukaku.

L’attaccante belga è pronto a sbarcare al Napoli per svolgere subito le visite mediche: per lui è già prevista la panchina contro il Parma. Conte è stato accontentato con l’attaccante belga, ma non è finita qui.

Napoli, chiusura da urlo: colpo a centrocampo per Conte

Un nuovo intreccio suggestivo per chiudere il colpo dalla Premier League. L’affare è sempre più vicino a concretizzarsi: una settimana di fuoco per il Napoli targato Antonio Conte.

Il Napoli vuole sognare in grande grazie al progetto condiviso con Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha subito chiarito le cose dopo la brutta sconfitta di Verona: in pochi giorni sono arrivati diversi colpi concretizzati dal presidente De Laurentiis. Ecco la svolta decisiva per rinforzare la rosa di Conte, affare immediato.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Scott McTominay è pronto a vestire la maglia del Napoli. Affare da 27 milioni con il Manchester United, mentre il suo contratto avrà una durata fino al 2028. Il centrocampista ha ricevuto anche altre 2 offerte, ma la sua priorità è stata fin da subito il Napoli.

Un nuovo colpo di calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’affare è in dirittura d’arrivo per fare il salto di qualità nella zona centrale di campo: ecco l’ultim’ora arrivata dall’esperto Nicolò Schira.

La chiusura sarà immediata per averli tutti già contro il Parma: il Napoli vuole conquistare le prime vittorie prima della sosta Nazionale. Il centrocampista scozzese è pronto a vestire la maglia azzurra per essere un’alternativa importante ad Anguissa e Lobotka.