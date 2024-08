Calciomercato, Lobotka e Anguissa: pronta la cessione

Il Napoli continua a mettere a segno colpi importanti: ecco la cessione improvvisa di Lobotka e Anguissa, la motivazione svelata

Tutto può cambiarea improvvisamente nel mondo del calcio. Negli ultimi anni abbiamo anche assistito a cessioni eccellenti in poco tempo: ora sul banco degli impuntati ci sono anche i due centrocampisti del Napoli, Lobotka e Anguissa, pronti anche a farsi da parte nelle prossime settimane. La motivazione resta di natura tattica come evidenziato dal celebre agente napoletano.

Molti hanno criticato anche il sistema di gioco di Antonio Conte: i tifosi sperano in un cambio di modulo, ma lo stesso allenatore del Napoli ha fatto intendere che continuerà a perseguire la sua strada. Pochi minuti fa è arrivata la svolta sulla possibile cessione di Lobotka e Anguissa: ecco la verità a galla. Un cambiamento totale per puntare sempre più in alto in vista delle prossime manovre di calciomercato: può succedere davvero di tutto nelle ultime ore di calciomercato.

Calciomercato, la rivoluzione di Conte: ecco la verità su Anguissa e Lobotka

Da giocatori indispensabili durante lo Scudetto ad una possibile cessione di uno dei due centrocampisti del Napoli. Una rivoluzione totale in vista delle prossime settimane: Conte dovrà varare anche un nuovo sistema di gioco, ecco la novità dell’ultim’ora.

Saranno giorni complicati ancora in casa Napoli per cercare di trovare subito la nuova quadratura a livello tattico. Il sistema di gioco potrebbe anche cambiare dal 3-4-2-1 al 3-5-2 come evidenziato dal noto procuratore napoletano Enrico Fedele. Secondo quest’ultimo il problema principale è quello dovuto all’assenza di una mezzala di inserimento: una visione condivisibile per provare a mettere in difficoltà le retroguardie avversarie.

Per lo stesso agente Lobotka e Anguissa potrebbero anche farsi da parte visto che non sono adatti ad una mediana a due secondo la sua idea tattica. In questo modo con gli arrivi di Gilmour e McTominay ci potrebbe essere una rivoluzione totale in casa azzurra.

Un’idea in vista delle prossime ore di calciomercato con Conte che ha tutto il tempo per scegliere il miglior sistema possibile per affrontare l’intero campionato. Il Napoli ha intenzione di chiudere nuovi colpi a centrocampo per dare maggiore alternative allo stesso allenatore azzurro.

Ora De Laurentiis accontenterà Conte che avrà tutte le responsabilità in caso di fallimento: il Napoli ha bisogno di nuova linfa vitale per spronare anche il gruppo squadra. Ecco la pazza idea tattica per far rendere al meglio Lobotka e Anguissa.