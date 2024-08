Napoli, stanno vendendo Simeone: in arrivo un nuovo attaccante

Un nuovo addio a sorpresa in casa Napoli: anche Simeone è pronto a fare le valigie, ecco l’intreccio con il nuovo attaccante azzurro

Il Napoli continua a lavorare senza sosta per puntellare la rosa di Antonio Conte, ma pochi minuti fa è arrivata tutta la verità sul futuro di Simeone. Immediata cessione per l’attaccante nigeriano: individuato già il sostituto pronto a vestire subito la maglia azzurra.

La dirigenza partenopea continua a lavorare in maniera costante sul fronte calciomercato. Tra entrate ed uscite sono previsti nuovi colpi eccellenti per il Napoli: ecco l’ultim’ora sul futuro di Simeone pronto anche a dire addio alla squadra azzurra. L’attaccante argentino è stato schierato anche titolare da Conte al debutto contro l’Hellas Verona, ma il suo apporto è stato quasi nullo durante tutto l’arco della partita.

Ora è pronta così la cessione a sorpresa in vista degli ultimi giorni frenetici di calciomercato. Pronto anche il sostituto per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte, ecco l’ultim’ora decisiva in ottica futura.

Napoli, Simeone verso l’addio: ecco il sostituto immediato

Da titolare contro il Verona all’addio immediato in casa Napoli: tutto cambia così rapidamente nel mondo del calcio con decisioni a sorpresa. Un nuovo colpo in attacco per Antonio Conte: la verità finalmente a galla per sognare in grande.

Nell’anno dello Scudetto Simeone ha dato il suo apporto incredibile segnando anche gol decisivi, come quello contro la Roma. L’attaccante argentino non sembra essere più felice a Napoli: ora è pronta la sua cessione a sorpresa, ecco il suo sostituto immediato.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, anche Simeone è presente sulla lista di sbarco di Antonio Conte. In questo modo è possibile un colpo last-minute per il Napoli sempre molto attivo in queste ore frenetiche di calciomercato. Ecco l’ultim’ora decisiva con l’innesto proveniente dal Brasile: il giovane attaccante sudamericano, classe 2006, si è messo in mostra con la maglia del Vasco Da Gama.

Il suo nome è Rayan Vitor ed è pronto a dire addio al club brasiliano che non sta attraversando un ottimo periodo dal punto di vista economico. Una cessione immediata per accontentare tutti: il talentuoso attaccante sudamericano è anche protagonista con le Nazionali giovanili brasiliane. Il Napoli preparerà l’assalto definitivo come riportato dal portale TMW sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.