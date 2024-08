Napoli, futuro Osimhen: c’è la chiusura per Chiesa

Il Napoli è pronto a dire addio a Victor Osimhen, ma ecco l’ultim’ora decisiva: l’intreccio con Federico Chiesa, ormai ci siamo

L’attaccante nigeriano vuole subito tornare protagonista, ma finora non c’è stata anche la svolta definitiva. Ecco la verità sul futuro di Federico Chiesa: la decisione dell’esterno offensivo della Juventus arriverà nelle prossime ore. Scopriamo tutti i dettagli sull’operazione a sorpresa.

Victor Osimhen è ancora in attesa di una nuova destinazione. L’attaccante nigeriano ha vissuto un’estate da separato in casa Napoli, ma ecco l’intreccio decisivo con Federico Chiesa pronto a volare altrove dopo l’avventura alla Juventus. Una nuova avventura per l’esterno offensivo bianconero che non vede l’ora di tornare a volare sulla fascia. Tanti club d’Europa, tra cui il Barcellona, hanno provato ad ingaggiarlo in queste settiamne, ma ecco la novità assoluta sul suo futuro: c’entra anche Osimhen.

L’attaccante della Juventus è voglioso di tornare a giocare dopo essersi allenato a parte per tante settimane alla Continassa, svelata la sua prossima destinazione a sorpresa. Può arrivare subito la svolta sul suo futuro: i tifosi bianconeri sognano sempre una sua permanenza a Torino.

Napoli, nuova avventura per Chiesa: ecco l’ultim’ora

Un nuovo capitolo tutto da scrivere per l’attaccante italiano che è stato accostato nelle ultime ore al celebre club blaugrana. Pochi minuti fa è arrivato l’intreccio per delineare il suo futuro: ecco la verità sulla sua prossima squadra.

Il Napoli dovrà mettere a segno nuovi colpi di mercato negli ultimi giorni di agosto. Sarà una settimana infuocata per il ds Manna che continuerà ad accontentare il ds Manna volato anche a Londra.

Come svelato dall’edizione odierna di Sun Sport il trasferimento di Victor Osimhen al Chelsea potrebbe saltare a causa delle sue richieste eccessive per quanto riguarda il suo stipendio. Ora i Blues starebbero pensando anche a Federico Chiesa, pronto a dire addio alla Juventus dopo un’estate vissuta da separato in casa.

L’esterno bianconero vorrebbe tornare protagonista per mettersi a disposizione anche della Nazionale italiana, impegnata nelle sfide di Nations League ad inizio settembre. Pochi minuti fa è spuntata così una nuova squadra per quanto riguarda il futuro di Chiesa, pronto anche a volare in Premier League.

Saranno ore intense per conoscere il futuro di Osimhen e Chiesa: un intreccio di calciomercato tutto da monitorare negli ultimi giorni di calciomercato. Secondo le ultime notizie il Napoli potrebbe anche pensare alla permanenza a sorpresa dell’attaccante nigeriano: tutto sarà più chiaro entro il 31 agosto per scrivere un nuovo capitolo.