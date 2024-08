Napoli, colpo last minute: preso il centravanti brasiliano

Il Napoli non si ferma più in sede di mercato ed in tal senso arriva una nuova notizia che spiazza tutti. Sorpresa di fine mercato per il club di Aurelio De Laurentiis, che è pronto a regalarsi il centravanti brasiliano. Si tratta di un nome nuovo per un calciatore che è un enorme talento.

Gli azzurri continuano a lavorare in sede di mercato senza nessuna interruzione. Sono in arrivo sia Gilmour che Romelu Lukaku, per i quali mancano solamente le visite mediche ed i relativi annunci ufficiali. Si continua a lavorare, nel frattempo, anche per Scott McTominay, che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta.

Nel momento in cui dovesse arrivare anche lui, sarebbe un mercato ai limiti della perfezione, se non fosse per il fatto che gli innesti decisivi sono arrivati un po’ in ritardo rispetto alle esigenze urlate da Antonio Conte. In tal senso, però, a sorpresa i partenopei potrebbero mettere a segno anche un nuovo colpo, facendo un ultimo sforzo per il bomber brasiliano.

Gli azzurri piazzano un altro colpo last minute

I movimenti in attacco non sono ancora finiti probabilmente, dal momento che bisogna vedere cosa accadrà per quanto riguarda sia Giacomo Raspadori sia per quel che concerne Giovanni Simeone. In tal senso, arrivano notizie significative e capaci di accendere le fantasie dei tifosi.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, Rayan Vitor, centravanti classe 2006 del Vasco da Gama, è stato proposto anche al Napoli, che sta riflettendo sulla bontà e sul valore del calciatore che fa parte anche delle selezioni giovanili della Nazionale brasiliana. In tal senso, andiamo a vedere i costi ed i dettagli di questa operazione.

Napoli, occhi sul centravanti brasiliano: colpo a sorpresa

Il calciatore è tenuto in grande considerazione a livello internazionale ed a conferma di ciò ci sono i soldi chiesti dal Vasco da Gama. I brasiliani chiedono infatti 10 milioni di euro, ma viste le difficoltà economiche in cui versa starebbe valutando anche l’ipotesi di cederlo con la formula del prestito.

In tal senso, al momento il Napoli non ha ancora mosso passi decisivi da questo punto di vista e sta valutando, ma sarebbe sicuramente un profilo interessante. E che la dirigenza sta valutando. Attenzione, però, dal momento che è stato proposto anche all’Udinese ed all’Atalanta. Si attendono sviluppi.