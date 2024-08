Napoli, colpo di scena in mediana: innesto inatteso, chiaro indizio

Non si ferma in sede di calciomercato il Napoli, che continua a lavorare per puntellare la rosa di Antonio Conte. In tal senso, arriva il colpo di scena per l’innesto in mediana, per il quale arriva un chiarissimo indizio su quanto sia avanti la trattativa in questione. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Letteralmente scatenato il club di Aurelio De Laurentiis in sede di mercato, con il patron che ha deciso di rompere gli indugi e di procedere senza aspettare ulteriormente. Ha già chiuso per Romelu Lukaku e sembrano essere in arrivo anche Gilmour e McTominay, che regalerebbero al centrocampo un decisivo ed importante salto di qualità.

In tal senso, però, gli affari sono definiti nel momento in cui diventano ufficiali. E fino a questo momento l’iter non è stato ancora completato del tutto. Adesso arriva un colpo di scena non di poco conto, dal momento che sta per arrivare un innesto inatteso in mediana. Arriva da questo punto di vista un chiaro indizio per il Napoli.

Nuovo innesto degli azzurri: rinforzata la mediana

Si tratta senza ombra di dubbio della squadra più attiva in sede di calciomercato. La squadra di Antonio Conte aveva un disperato bisogno di innesti e la proprietà, con uno sforzo enorme visto che non è stato neanche ceduto Victor Osimhen, che doveva essere l’uomo che doveva finanziare l’intera sessione estiva con la sua cessione.

Oltre a Romelu Lukaku, però, al Napoli dal Chelsea potrebbe arrivare anche Carney Chukwuemeka. Il roccioso centrocampista inglese sta trovando poco spazio, come era prevedibile, e i londinesi lo hanno messo sul mercato. Gli azzurri lo stanno seguendo con molto interesse ed ora arriva una svolta importante che può spalancare le porte ai partenopei.

Napoli, nuovo colpo a centrocampo: chiaro indizio a riguardo

Come spiegato da Fabrizio Romano su Twitter, infatti, Chukwuemeka sarà escluso dalla lista dei convocati in casa Chelsea. E’ un chiaro indizio del fatto che andrà via in questa sessione di mercato e sono in arrivo importanti novità.

Chissà che non ci sia proprio il Napoli dietro questa mancata convocazione, soprattutto tenendo conto del fatto che con il Chelsea sono ancora in piedi i discorsi relativi al futuro proprio di Victor Osimhen. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.