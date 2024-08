Skriniar colpo di fine mercato: trattativa lampo

Dopo tante settimane di chiacchiere e di indiscrezioni, arriva la svolta nel futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco ex Inter è pronto a salutare il Paris Saint Germain ed a partire con una nuova avventura. Si tratta di una trattativa lampo che nessuno si aspettava viste le ultime indiscrezioni.

Ha fatto delle cose impressionanti in Serie A. Lo hanno ammirato tutti per la sua straordinaria capacità di lottare e di essere decisivo in fase di contenimento. Con la maglia della Sampdoria prima e con quella dell’Inter poi, dove ha tirato fuori il meglio di sé nella difesa a tre. Alla fine, però, ha detto addio in una maniera che non è piaciuta a molti.

Ha rifiutato, infatti, ogni proposta di rinnovo contrattuale avanzata dai nerazzurri e si è accordato per trasferirsi a Parigi, al Paris Saint Germain, a parametro zero forte di un ingaggio da capogiro. Le cose, però, lì sono andate male ed ora è già pronto a salutare. Un club ne sta approfittando e sarà proprio Skriniar verosimilmente il botto di fine mercato.

Il difensore slovacco saluta già il Paris Saint Germain

Sono pochi i difensori che, nei suoi anni all’Inter, hanno avuto un rendimento paragonabile al suo. Al Paris Saint Germain il percorso di adattamento non è stato dei migliori ed infatti nella passata stagione non è stato sempre titolare. E si è arrivati fino alla mancata convocazione dei giorni scorsi che ha aperto le porte al caso di mercato.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, l’Everton è pronto ad affondare il colpo per Milan Skriniar e ad approfittare di questa situazione per assicurarsi le prestazioni di un difensore che sulla carta sembra perfetto per la Premier League. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Skriniar firma con gli azzurri: colpo di scena

Il PSG è disponibile a lasciarlo partire anche in prestito, ma bisogna fare attenzione ad una concorrenza davvero di primo livello. A partire dalla Juventus e dal Bayern Monaco, che hanno anche loro fiutato l’affare.

In tal senso, però, l’Everton sa di aver bisogno di un calciatore del genere, dal momento che l’inizio del campionato è stato da incubo. Serve, infatti, una forte inversione di tendenza ed un calciatore come Milan Skriniar può essere perfetto. Molto dipenderà, ovviamente, dalla sua volontà.