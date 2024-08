Napoli, intreccio Abraham: un azzurro nell’affare con la Roma

Le chiusure imminenti di Lukaku, McTominay e Gilmour non fermano il mercato del Napoli. Possibile un affare con la Roma. I dettagli

Sono ore sicuramente importanti per il calciomercato del Napoli. I partenopei sono pronti ormai a chiudere per Lukaku, McTominay e Gilmour, ma le operazioni della squadra partenopea non sono finite qui. Nei prossimi giorni Manna dovrà sfoltire la rosa e non è da escludere un affare con la Roma. Il tutto, secondo le ultime indiscrezioni, sembra legato ad Abraham, attaccante in uscita con dal club di De Rossi.

In caso di partenza di Abraham, infatti, la Roma potrebbe puntare tutto su un giocatore del Napoli e a questo punto non è da escludere un possibile scambio. Si tratta di una operazione last minute e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se l’affare prenderà quota oppure assisteremo ad un cambio obiettivo da parte di entrambi.

Calciomercato Napoli: intreccio Lukaku, i dettagli

Il Napoli è al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Conte. Sono diversi i giocatori in uscita e sarà molto duro il compito di Manna nelle prossime ore. Una mano potrebbe arrivare dalla Roma, ma molto dipenderà dall’uscita di Abraham. L’inglese è ormai vicino all’approdo al West Ham e per questo motivo i giallorossi sono pronti ad affondare il colpo per un giocatore del Napoli.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma valuta Ngonge per sostituire Abraham in questo calciomercato. Non è da escludere che i giallorossi mettano sul piatto uno tra Bove e Zalewski per arrivare al giocatore belga. Da sottolineare che i capitolini potrebbero puntare forte anche su Politano, altro giocatore in partenza visto l’approdo in casa partenopea di un esterno di qualità e forte come David Neres.

Naturalmente mancano davvero pochi giorni alla chiusura della sessione estiva e per questo motivo non è assolutamente semplice riuscite a mettere a segno questo affare. Ma la Roma è pronta a bussare alla porta del Napoli per riuscire a regalare a De Rossi dei rinforzi molto importanti per ambire a obiettivi di livello in questa stagione.

Mercato Napoli: la Roma non molla Ngonge

La Roma non molla Ngonge in questa sessione di calciomercato. La partenza di Abraham costringerà i giallorossi a dover dare a De Rossi un calciatore di assoluto livello. Il giocatore belga piace molto al tecnico e da parte di Manna c’è la possibilità di una cessione in prestito. Occhio allo scambio o alla possibilità di una doppia operazione con l’inserimento anche di Politano.