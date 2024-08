Napoli: idea per il post Simeone, arriva dalla Serie A

Il Napoli in entrata potrebbe non fermarsi ai tre colpi ormai vicini. Si parla di un terzino, ma un rinforzo potrebbe arrivare anche dal Parma

È un Napoli pronto a prendersi la scena in questi ultimi giorni di calciomercato. Manna sta lavorando duramente per chiudere nel giro di poco tempo Lukaku, McTominay e Gilmour. La priorità riguarda questi tre perché arrivano dall’estero e rappresentano i giocatori richiesti dal tecnico per alzare il livello della squadra. Ma non è assolutamente finito qui la sessione dei partenopei visto che nel giro di poco tempo potrebbero esserci delle importanti novità.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di piazzare un colpo di calciomercato dal Parma. Ad oggi è una semplice idea considerando che ci sono ancora molte cose da fare. Ma non è da escludere che questa ipotesi possa trasformarsi in qualcosa di last minute. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese in davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: nuova idea, ecco i dettagli

Il Napoli ha bisogno di molti rinforzi per alzare il livello della rosa e per questo motivo quasi certamente non ci si fermerà ai tre acquisti che ormai sono sulla bocca di tutti. Si lavora ad un giocatore in grado di dare un ricambio a Di Lorenzo ed è una lotta tra Dedic e Correia. Ma in queste ultime ore è uscita la possibilità di una partenza di Simeone. Addio che costringerebbe Manna ad intervenire sul calciomercato per rinforzare il reparto offensivo.

E il nome nuovo è quello di Bonny del Parma. Il giocatore dei Ducali ad oggi rappresenta forse una semplice idea considerando che Simeone fa parte ancora della rosa di Conte e il tecnico leccese non vorrebbe privarsene. Ma l’argentino spera di poter giocare di più e per questo motivo si parla di una cessione per consentire all’attaccante di trovare la continuità. E il francese rappresenta una possibilità per sostituirlo.

Naturalmente bisognerà convincere il Parma e non sarà un compito assolutamente facile. La squadra di Pecchia non ha assolutamente intenzione di privarsi del proprio attaccante e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro su questa trattativa.

Bonny rappresenta l’ultima idea di calciomercato del Napoli. Il giocatore sembra essere il nome giusto per sostituire Simeone in caso di partenza del Cholito. Per il momento è semplicemente una indiscrezione, ma non possiamo escludere che tutto si possa trasformare in realtà negli ultimi giorni di agosto.