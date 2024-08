Napoli: altro colpo dall’Inghilterra, affare da 7 milioni

Il Napoli lavora per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. Sono tre i colpi in arrivo dall’Inghilterra, ma potrebbe esserci anche un quarto

Una trasferta di Manna in Inghilterra che potrebbe portare quattro e non tre colpi come immaginato in un primo momento. Le trattative per Lukaku, Gilmour e McTominay sembrano essere ormai in via di definizione, ma il Napoli starebbe ragionando su una nuova operazione di calciomercato in terra britannica. Niente di certo al momento, solo un’idea. Poi vedremo nei prossimi giorni se il tutto diventerà una opzione reale oppure no.

Ma, stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, potrebbe esserci un nome a sorpresa come rinforzo sulla fascia destra e non è da escludere che possa tornare in pole position un nome già seguito in passato dai partenopei. Si tratta di un giocatore che si adatterebbe alla perfezione al gioco di Conte e per questo motivo ci potrebbe essere un tentativo. Si parla di una operazione di calciomercato pronta a chiudersi per 7 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: nuova idea, i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un terzino destro. Si è parlato molto di Correia o Dedic, ma non è da escludere un nome a sorpresa. Sono in corso le valutazioni del caso e per questo motivo nei prossimi giorni sono attese delle novità importanti. Il giocatore piace molto ai partenopei e Manna potrebbe cogliere l’occasione per portare alla corte di Conte un giocatore giovane e con un futuro di alto livello.

Stiamo parlando di Trai Hume. Il classe 2002 è un punto di riferimento del Sunderland e già lo scorso aprile era stato accostato al Napoli. Ora in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe esserci un tentativo. Stiamo parlando di un giocatore alto 1.80 e che potrebbe coprire tranquillamente anche il braccetto a destra per struttura fisica. Quindi una duttilità che si sposerebbe alla perfezione con il modo di pensare di Conte.

Senza dimenticare che anche il prezzo è assolutamente ottimo. Stiamo parlando di una cifra che non dovrebbe superare i 10 milioni di euro. Tutte cose che potrebbero portare Manna a sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione e portare alla corte del tecnico un giocatore giovane e di talento.

Trai Hume è un nome già accostato al club di Conte ed ora il Napoli potrebbe fare un tentativo in questi ultimi giorni di calciomercato. Sono in corso le riflessioni per capire su chi puntare come terzino destro e il nazionale dell’Irlanda del Nord è un candidato davvero molto forte sia per età che per prezzo.