Napoli, niente Arabia per Osimhen: maxi scambio col PSG

Il Napoli fa i conti con un colpo di scena non di poco conto. Niente Arabia Saudita per Victor Osimhen, che resta in Europa. Gli azzurri sono pronti a cederlo ad un club europeo e la svolta per questo affare può essere lo scambio a dir poco importante. Conte al settimo cielo.

Finalmente è tornato entusiasmo e gioia in casa azzurra, con i partenopei che ieri hanno dato un notevole segnale a tutto il campionato. Dopo quanto fatto sul mercato, anche in campo gli azzurri hanno fatto la voce grossa. Ed ora gli scenari che si spalancano, dopo mesi bui, sono molto interessanti.

Tutto ciò nonostante tenga ancora banco il caso più insensato di tutto il mercato internazionale. Victor Osimhen infatti continua a non giocare, pur senza avere nulla di concreto tra le mani per salutare il Napoli. In tal senso, adesso salta anche il trasferimento in Arabia Saudita grazie ad un maxi scambio che fa felice anche Antonio Conte.

Svolta nel futuro di Osimhen: niente Arabia Saudita

Ha tenuto a lungo praticamente in ostaggio il Napoli il nigeriano, ma alla fine De Laurentiis ha rotto gli indugi. Ed ha definito, grazie al lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, l’arrivo di Lukaku e Gilmour, avvicinandosi tantissimo anche a McTominay. Ora per Osimhen arriva un colpo di scena.

Nonostante diano per avviati i discorsi con l’Al-Ahli, stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Roma” oggi online è tornato alla carica il Paris Saint Germain. I parigini sembravano aver abbandonato questa pista nonostante l’infortunio di Goncalo Ramos. Adesso si riapre e torna possibile grazie ad uno scambio che accende i sogni di Conte ed anche dei tifosi.

Napoli, maxi scambio per Osimhen: Conte esulta

E’ di stanotte, infatti, la notizia di un contatto che ci sarebbe stato tra Milan Skriniar ed Antonio Conte. Lo slovacco vorrebbe tornare a lavorare con il tecnico salentino ed ha sondato questa possibilità. E si tratta di una combo di notizie molto interessante.

I due club, infatti, potrebbero pensare di imbastire la trattativa sulla base di uno scambio. Lo slovacco ex Inter è in uscita e potrebbe essere una parziale contropartita capace di abbassare la richiesta del Napoli. Si tratta di una ipotesi, ma nell’ultima settimana di calciomercato le sorprese sono praticamente all’ordine del giorno.