Allegri torna in Serie A: KO decisivo, svolta inattesa

In maniera del tutto inattesa Massimiliano Allegri è pronto a far ritorno in Serie A. Decisivo in questo discorso il KO della squadra in questione, con la dirigenza che è pronta ad affondare il colpo per lui. Si tratta di un colpo di scena, con la sua ombra che inizia a diventare grande.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori più vincenti in senso assoluto degli ultimi anni in Italia. E’ stato burrascoso il suo addio alla Juventus, ma il suo percorso in bianconero non è stato negativo. Anzi, ha praticamente sempre raggiunto gli obiettivi che erano stati fissati dalla dirigenza. Al netto delle continue tensioni con cui ha dovuto convivere.

Quando un profilo come quello di Massimiliano Allegri si trova ad essere senza squadra, per gli altri la situazione si fa delicata. Il mercato degli allenatori, infatti, è sempre molto dinamico, soprattutto in Italia, ed un tecnico del genere non può far gola a chi si trova in difficoltà. In tal senso l’ultima sconfitta può essere davvero decisiva per il suo rientro in Italia.

L’ex Juventus è pronto a tornare in Serie A

Il tecnico toscano ha legato il suo passato recente sicuramente alla Juventus, ma non ha mai nascosto la sua volontà di tornare subito in panchina. Purtroppo per lui, però, nessun club alla fine ha deciso di puntare su di lui ed ora aspetta sviluppi. Non disdegna, infatti, l’ipotesi di subentrare a stagione in corso.

In tal senso, stando a quanto raccontato da TuttoSport oggi in edicola, c’è già l’ombra di Massimiliano Allegri su Paulo Fonseca, che ha iniziato la sua avventura al Milan come peggio non poteva, attirando su di sé le critiche per un gioco che non decolla ed una difesa che non funziona.

Allegri di nuovo in Serie A: decisivo l’ultimo KO

Contro il Parma il Milan ha toccato il fondo, come si suol dire, dal momento che la prestazione è stata a dir poco negativa ed alla fine è arrivato un inevitabile KO. Un profilo come quello di Massimiliano Allegri non può non essere interessante per il Milan vista la situazione.

Ovviamente l’esonero di Paulo Fonseca non è ipotizzabile allo stato attuale delle cose, ma se già adesso la sua ombra si fa percepire vuol dire che presto possa diventare qualcosa di molto, molto concreto. Allegri al Milan: attenzione a questa pista.