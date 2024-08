Napoli, colpo grosso dall’Udinese: arriverà sul gong

Il Napoli lavora al colpo ad effetto per chiudere in bellezza questa sessione di calciomercato. Il giocatore può arrivare in azzurro proprio sul gong, rappresentando un innesto di primo livello per la squadra di Antonio Conte. Si tratta di un nome che spiazza tutti e che può fare molto bene.

Gli azzurri sono senza ombra di dubbio la squadra principale protagonista in questo scatto finale in sede di mercato. I partenopei, infatti, hanno deciso di rompere gli indugi prima di cedere Osimhen assicurandosi le prestazioni di calciatori del calibro di Romelu Lukaku e, a quanto pare, di McTominay.

Le ambizioni di questo club, infatti, dopo i disastri della passata stagione, sono state rilanciate dall’arrivo in panchina di Antonio Conte ed in sede di calciomercato si è deciso di mandare segnali molto forti al campionato. In tal senso, però, sul gong di questa sessione estiva di mercato arriva il colpo ad effetto direttamente dall’Udinese per accontentare Conte.

Gli azzurri lavorano al colpo dall’Udinese: le ultime

Con la consapevolezza che servisse una autentica rivoluzione a questa squadra per adattarsi alle esigenze di Conte e per dimenticare quanto accaduto l’anno scorso, il Napoli ha lavorato per un totale stravolgimento della rosa. Tanti giocatori sono andati via e tanti ne sono arrivati, con la consapevolezza di aver decisamente alzato il livello.

Stando a quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ai microfoni di AreaNapoli.it, però, le sorprese non sono finite qui. A quanto pare, infatti, in questa ultima settima di calciomercato il Napoli può andare alla carica con l’Udinese per Lorenzo Lucca, bomber dei friulani e calciatore dal potenziale davvero molto importante.

Napoli, occhi in casa Udinese: può arrivare sul gong

Si tratta di un calciatore che ha un potenziale, come detto, molto importante anche se ancora non espresso in maniera totale. Il Napoli, come è noto, sta valutando con molta attenzione le posizioni di Simeone e di Raspadori. Per questo il nome di Lorenzo Lucca può diventare molto attuale.

Per questo motivo va seguita questa pista, comunque complicata. Non sarà, infatti, facile convincere l’Udinese a privarsi del suo bomber con così poco tempo per trovare il sostituto e, soprattutto, con tanti colpi sia in entrata che in uscita a cui Manna sta lavorando. Ma i colpi di scena sono all’ordine de giorno nel calciomercato. Attenzione al Napoli su Lucca, però.