Napoli, Osimhen già venduto: svelato il piano di ADL

Sarà la settimana decisiva per conoscere il futuro di Osimhen. De Laurentiis ha già il piano per l’attaccante: la verità sulla cessione

Giorni infuocati per arrivare così alla decisione ufficiale per quanto riguarda la cessione dell’attaccante del Napoli. Victor Osimhen dovrà fare una scelta in tempi brevi: sicuramente andrà via da Conte per realizzare nuovi sogni nella sua carriera. Ecco il piano di De Laurentiis: è stato già venduto, ecco quando si saprà della sua cessione.

Un momento decisivo per chiudere subito l’operazione affascinante di calciomercato. Il presidente De Laurentiis è concentrato anche ai nuovi acquisti per puntellare la rosa di Antonio Conte, raggiante dopo la vittoria convincente contro il Bologna. Nelle prossime ore arriverà la svolta per il futuro di Victor Osimhen: c’è già la data sull’addio. Nelle ultime ore è stato accostato anche al top club in Arabia Saudita, ma la sua voglia è quella di restare ancora in Europa per tanti anni.

Napoli, affare Osimhen: c’è già la data per la cessione

Sarà una settimana infuocata tra entrate ed uscite interessanti per il Napoli targato Antonio Conte. In tanti hanno già la valigia in mano: Cheddira volerà in Spagna per vestire la maglia dell’Espanyol, mentre Gaetano e Folorunsho sono pronti a salutare De Laurentiis. Ecco l’ultim’ora sulla cessione di Osimhen: è stato già scritto tutto.

Tutti vogliono conoscere subito il futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli è stato uno degli artefici dello Scudetto targato Luciano Spalletti, ma ora la sua storia d’amore con gli azzurri è arrivata ormai ai titoli di coda. Pochi minuti fa è arrivato anche l’indizio dal consulente di direzione aziendale e giornalista Vincenzo Imperatore, che è stato manager di Credito Italiano e poi di UniCredit.

Lo stesso Imperatore ha rivelato il retroscena suggestivo per quanto riguarda la cessione di Osimhen: “E se la cessione di Osimhen al PSG fosse già pianificata da tempo a fine calciomercato? In questo modo, sicuri del tesoretto dell’attaccante nigeriano, De Laurentiis ha potuto anche acquistare prima nuovi calciatori senza che il loro prezzo lievitasse”.

Poi ha aggiunto: “Ci avete mai pensato, o voi maestri dell’imprenditoria e del management? Vi aspetto la settimana prossima”. Un momento decisivo per chiudere così l’operazione Osimhen: ormai ci siamo, il tempo stringe per iniziare una nuova avventura suggestiva nella sua carriera.