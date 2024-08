Napoli, altri problemi con le visite mediche: calciatore bloccato

Il Napoli ha chiuso già l’accordo da giorni, ma ora sono subentrati nuovi problemi con le visite mediche. Ecco la verità, cosa succede ora?

Un nuovo capitolo tutto da scrivere: il Napoli è pronto ad annunciare altri tre colpi nell’ultima settimana della sessione estiva. Ecco la verità sulle visite mediche bloccate al momento: cosa sta succedendo? Un nuovo intoppo subentrato pochi minuti fa, la situazione al momento.

La dirigenza partenopea vorrebbe così accontentare ancora Antonio Conte, entusiasta finalmente dopo la vittoria rotondo per 3-0 contro il Bologna. C’è stato un cambio di marcia dopo la disfatta di Verona: nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche Romelu Lukaku, ma c’è un nuovo affare bloccato. Al momento le visite mediche sono saltate: ecco la verità annunciata pochi minuti fa.

Napoli, affare congelato: ecco quando arriva il nuovo acquisto

Un nuovo intreccio di calciomercato per rinforzare così la rosa di Conte, ma è sorto subito un nuovo problema per quanto riguarda le visite mediche. Una nuova strategia in vista delle prossime ore per chiudere così ogni trattativa seguita nelle ultime settimane.

La dirigenza partenopea continua a lavorare su più tavoli per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. Non mancano però tanti problemi per chiudere le trattative in vista delle prossime ore: ecco finalmente tutte le novità sul prossimo colpo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Billy Gilmour è attualmente bloccato dopo l’accordo raggiunto con il Brighton. Il centrocampista scozzese ha fornito una grande prestazione contro il Manchester United, ma ora potrebbe arrivare la cessione. Nelle ultime ore è subentrato qualche intoppo di troppo: servono prima diverse cessioni per poi annunciare il giocatore del Brighton.

La priorità resta il suo connazionale dei Red Devils McTominay: il suo arrivo è previsto a breve sborsando una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il Napoli continua a sognare in grande per consegnare una rosa di livello internazionale allo stesso allenatore degli azzurri.

Le prossime ore saranno così decisive per sbloccare anche le visite mediche congelato fino a questo momento: il tempo stringe, ma servono anche nuove cessioni per liberare lo spazio all’interno della rosa. Saranno giorni intensi per arrivare a delineare la rosa a disposizione di Conte: l’affare si potrà sbloccare soltanto negli ultimi giorni di calciomercato, ormai ci siamo per annunciare nuovi colpi.