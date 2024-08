Napoli, affare chiuso in Serie A: scambio con Ngonge

Con l’arrivo di David Neres lo spazio per Ngonge si è ridotto notevolmente: scambio in Serie A, ecco l’affare pronto alla chiusura

Un momento decisivo per chiudere l’affare Ngonge: l’attaccante belga vorrebbe giocare con maggiore continuità. Dopo l’acquisto di David Neres, ecco la chiusura dell’affare in Serie A: possibile scambio a sorpresa per accontentare tutte le parti coinvolte.

La dirigenza partenopea è al lavoro anche per chiudere operazioni in uscita. L’attaccante belga del Napoli, Cyril Ngonge, è pronto a fare le valigie dopo l’ennesima panchina collezionata in maglia azzurra. La sua voglia di giocare è immensa: può subito dire addio, lo scambio a sorpresa in Serie A.

Mancano pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato: l’operazione si dovrebbe chiudere entro la mezzanotte di venerdì 30 giugno. Conosciamo tutti i dettagli dell’affare con il Napoli: previsto anche uno scambio.

Napoli, il colpo a sorpresa: l’intreccio con Ngonge

Un momento decisivo per chiudere la trattativa nei prossimi giorni: il tempo stringe, ma il presidente De Laurentiis continua ad avere le idee chiare anche sulle cessioni. Un nuovo affare a sorpresa in vista dei prossimi giorni, la verità per il nuovo colpo in Serie A.

Il Napoli vorrebbe chiudere subito nuovi colpi da urlo, ma attenzione anche alle cessioni last-minute. Ngonge vorrebbe subito cambiare aria dopo il suo arrivo nello scorso gennaio: c’è la svolta dell’affare in Serie A, ecco dove giocherà l’attaccante belga.

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato il colpo in attacco si concretizzerà rapidamente: spunta anche uno scambio a sorpresa per sognare in grande. Il presidente De Laurentiis è intenzionato a regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte, raggiante dopo la vittoria convincente contro il Bologna. Ecco le ultime novità provenienti dal fronte calciomercato.

Come svelato dal portale TMW c’è stata l’accelerata per Cyril Ngonge da parte della Lazio: ora il Napoli potrebbe chiudere anche lo scambio con i biancocelesti per abbassare il costo del cartellino dell’attaccante belga. Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro per chiudere subito l’accordo tra i due club della Serie A.

Una nuova svolta arrivata pochi minuti per l’accelerata decisiva per arrivare alla chiusura dell’affare in attacco. La Lazio cercherà di mettere a segno nuovi innesti da affidare subito a Marco Baroni, deluso dopo la sconfitta di Udine. Saranno ore frenetiche in ottica futura con il Napoli spettatore.