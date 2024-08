Napoli, futuro Osimhen: l’agente svela dove giocherà

Saranno ore frenetiche per conoscere il futuro di Victor Osimhen. L’agente Roberto Calenda ha voluto chiarire subito le cose: la verità

L’attaccante nigeriano è pronto a cambiare subito aria, ma non è affatto contento di tutto quello che sta succedendo. Osimhen è voglioso di una nuova sfida, ma l’affare non si è ancora sbloccato. Subito in suo soccorso è arrivato l’agente Roberto Calenda che ha svelato tutti i dettagli della possibile operazione di calciomercato.

Un momento delicato per conoscere la prossima squadra di Victor Osimhen. Pochi minuti fa è arrivato il chiarimento dell’agente dell’attaccante nigeriano, ormai fuori rosa da tempo. Il presidente De Laurentiis dovrà dare l’ok per la cessione immediata, ma ecco quello che è accaduto.

Subito dopo la sfida contro il Bologna l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha annunciato un possibile colpo dall’Arabia Saudita, ma ecco svelata la novità circa il futuro dell’attaccante del Napoli.

Napoli, Osimhen ha deciso: ecco la sua squadra a sorpresa

Un momento decisivo per trovare la giusta soluzione accontentando di fatto l’attaccante nigeriano che ha trascorso due mesi da separato in casa. Il presidente De Laurentiis è convinto di risolvere la situazione nelle prossime ore: il tempo ormai stringe sempre di più, scopriamo i dettagli dell’operazione.

La decisione ufficiale arriverà nelle prossime ore. Osimhen vorrebbe continuare la sua avventura in Europa: ecco la verità dell’agente. Scopriamo così la sua scelta definitiva in vista delle ultime ore di calciomercato.

Pochi minuti fa è arrivato anche l’aggiornamento dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: “Victor Osimhen non accetta le proposte dell’Al Ahli perché richiede uno stipendio importante e una clausola rescissoria. Secondo alcune fonti, la clausola rescissoria è fondamentale, altrimenti l’accordo non si concretizzerà”.

L’agente di Osimhen è stato chiaro nel suo comunicato stampa pubblicato pochi minuti fa sui canali ufficiali. Roberto Calenda ha così predicato subito calma: “Il mio assistito non è un pacco da spedire”.

Successivamente ha rivelato: “Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club”.

Secondo le ultime notizie di calciomercato l’attaccante nigeriano ha già un accordo con il PSG: il Napoli sta provando ad inserire nella trattativa il difensore slovacco Milan Skiniar per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Antonio Conte. Ore frenetiche per arrivare alla chiusura dell’operazione.