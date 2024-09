Incontro e firma: Allegri torna in panchina

Massimiliano Allegri sembra essere ormai pronto a tornare in panchina. Contatti in corso con un con un club e fumata bianca possibile

Terminata non nel migliore dei modi l’esperienza con la Juventus, Allegri sembra essere ormai pronto a tornare nuovamente in panchina. Il tecnico si è preso qualche mese di stop per ricaricare le pile, ma ora c’è subito una grande occasione per cercare di rilanciarsi e dimostrare di essere un tecnico di livello.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il suo agente in questo momento si trova in città per trattare con il club e capire la fattibilità dell’operazione. Da parte di Allegri non ci sarebbero assolutamente chiusure considerando la sua voglia di tornare in panchina e provare una esperienza diversa da quella bianconera. Naturalmente fino all’ufficialità non si hanno certezze e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro su questa vicenda.

Allegri in panchina: contatti in corso

Al momento l’unica certezza è rappresentata dalla volontà di Massimiliano Allegri di tornare in panchina. Il tecnico ha smaltito la delusione Juventus e sta lavorando per tornare il prima possibile a fare il suo lavoro. Sembra molto complicato in questo momento immaginare cosa succederà nei prossimi giorni. La strada è ancora lunga, ma la trattativa potrebbe essere a buon punto e vedremo cosa accadrà.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’agente di Allegri si troverebbe a Lisbona per trattare con il Benfica. Rui Costa vorrebbe un tecnico di livello dopo l’esonero di Schmidt e la squadra potrebbe rappresentare l’occasione giusta per il tecnico per rilanciarsi dopo un periodo non facile. I contatti sarebbero in corso e non è da escludere la possibilità di una firma in davvero poco tempo per iniziare da subito questa esperienza. Naturalmente ancora la firma non c’è e per questo motivo un quadro più chiaro lo si avrà solo nelle prossime ore.

Una firma con il Benfica consentirebbe ad Allegri di tornare a Torino da avversario a gennaio. Niente di certo in questo momento visto che c’è una trattativa in corso e bisogna aspettare. Dal Portogallo danno un nome completamente differente e quindi sembra essere un testa a testa per la successione di Schmidt. Al momento l’unica sicurezza è rappresentata dal fatto che Rui Costa spera di poter chiudere il prima possibile questa operazione per consentire al Benfica di ripartire il prima possibile e sognare in grande.