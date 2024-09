Napoli: attacco da sogno, Conte ha deciso

La vittoria contro il Parma consente al Napoli di affrontare con maggiore tranquillità la sosta. E Conte potrebbe fare una scelta a sorpresa

Tre giorni di riposo per ricaricare le pile e poi rientrare in campo e sfruttare la sosta per migliorare molte cose. La vittoria contro il Parma consente sicuramente di guardare con maggiore fiducia al futuro, ma c’è ancora tanto da lavorare e forse lo stop arriva nel momento giusto per iniziare a diventare squadra e non concedere le occasioni avute dalla squadra di Pecchia.

E, secondo quanto riferito da La Repubblica, c’è una idea nella testa di Conte che potrebbe dare vita ad un attacco da sogno. Niente di certo considerando che devono essere fatte tutte le riflessioni del caso. Ma il tecnico leccese preferisce non escludere nessuna ipotesi considerando la propria volontà di alzare il livello della rosa e restare in corsa per lo Scudetto fino alla fine. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese nelle prossime ore.

Napoli: l’ultima idea di Conte

Due settimane per portare i nuovi acquisti ad entrare nei meccanismi della squadra e prendere decisioni importanti soprattutto nel reparto offensivo. Anche contro il Parma ci sono state delle grandi difficoltà soprattutto nel primo tempo e per questo motivo si valuta la possibilità di una rivoluzione importante per rendere ancora più offensiva e importante la squadra.

Stando al quotidiano italiano, c’è la possibilità di un reparto offensivo formato da Lukaku e Osimhen. Conte ci pensa e aspetta i prossimi giorni per magari parlare con il nigeriano. Il tecnico leccese, considerando che il giocatore è ancora sotto contratto, starebbe valutando una coppia d’attacco di assoluto livello anche se molto complicato da avverare considerando che il calciatore non sembra essere intenzionato a ritornare a vestire la maglia partenopea. Naturalmente tutto può succedere e non ci resta che aspettare i prossimi giorni.

Ad oggi Osimhen non dovrebbe scendere in campo con la maglia del Napoli anche per una scelta sua. Ma Conte un tentativo lo farà nella speranza magari di riuscire a strappare il sì del giocatore fino a dicembre. Un attacco da sogno e che potrebbe davvero molte soddisfazioni ai tifosi. Naturalmente la strada è lunga e può succedere praticamente di tutto. Il tecnico ci prova per un duo offensivo destinato a far paura di tutti. Ipotesi non facile da avverare e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.