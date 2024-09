Svolta Osimhen: firma subito, ma niente Arabia

Il futuro di Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Nelle ultime ore possibile svolta a sorpresa. I dettagli

Sono ore decisive per il futuro di Osimhen. La permanenza al Napoli, nonostante le ultime indiscrezioni, ad oggi non permette la possibilità di tornare a disposizione di Conte e per questo motivo si sta cercando la giusta soluzione. In questo momento l’ipotesi più probabile è quella di una cessione nel calciomercato di gennaio considerando anche la volontà da parte dei partenopei di alleggerire il proprio monte ingaggi. Occhio, però, ad una soluzione last minute.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in questo momento l’ipotesi Arabia continua a non essere percorribile per diversi motivi. Ma c’è una soluzione ponte che potrebbe convenire a tutti e non è assolutamente da escludere. Naturalmente è una semplice idea considerando che per il momento non si hanno certezza. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno presi in davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: Osimhen verso l’addio, i dettagli

Al momento la pista Arabia si è raffreddata per Osimhen. Le opzioni non mancano, ma la richiesta del Napoli sembra complicare e non poco il passaggio del nigeriano nel campionato saudita. Ma c’è una possibilità da non sottovalutare e che potrebbe prendere piede già nelle prossime ore: un trasferimento ponte in attesa magari del PSG oppure di altre squadre.

Ed è qui che, almeno stando alla Rosea, potrebbe entrare in gioco la Turchia. Mancano ancora due settimane alla chiusura della sessione per le squadre turche e Osimhen rappresenterebbe la giusta occasione per aumentare l’appeal del campionato. Difficile che il nigeriano possa accettare questa soluzione considerando anche quanto successo in queste ultime settimane, ma non è da escludere che alla fine decida di fare un passo indietro e guardare attentamente a questa possibilità considerando la necessità di giocare per non perdere un anno.

Sono in corso tutte le valutazioni del caso e presto saranno sciolti i dubbi. Ad oggi l’ipotesi più probabile resta quella di una permanenza al Napoli almeno fino al calciomercato invernale. Poi si vedrà se ci sarà un chiarimento con Conte per almeno allenarsi con i compagni oppure no. Di certo fino a quando non si chiudono le sessioni negli altri campionati tutto può succedere e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire il destino del giocatore.