Napoli, Conte spiazza tutti: fuori un titolare, decisione presa

In casa Napoli la situazione progressivamente sta migliorando ed ora arriva in vista dei prossimi appuntamenti la decisione di Antonio Conte che spiazza tutti. E’ pronto, infatti, a far fuori dall’11 di partenza tipo un titolare con il percorso che sembra ormai essere stata tracciata. Andiamo a vedere le ultime.

In casa Napoli l’atmosfera è tornata ad essere incandescente. La squadra non è ancora perfetta, ma ogni giorno diventa più vicino nell’aspetto al proprio allenatore. Si tratta di un processo che ovviamente è lungo e che non è ancora arrivato a compimento. Soprattutto se si considera la squadra fin qui scesa in campo.

I nuovi innesti, infatti, eccezion fatta per Spinazzola e soprattutto per Buongiorno, sono arrivati tardivamente ed hanno bisogno di tempo per trovare la quadra, come si suol dire, e la miglior forma fisica possibile. In tal senso, per Conte ha già deciso un cambio importante, dal momento che fa fuori un titolare.

Conte è pronto ad un’altra decisione forte

Si tratta di un tecnico che, come è noto, imposta tutto sulla fiducia reciproca con la propria squadra. Senza la quale non riesce a trovare la giusta combo tra risultati e gioco. In tal senso, per riuscirci ha bisogno dei suoi uomini ed ha già deciso di far fuori un titolare dell’undici tipo.

Stando a quanto raccontato da TuttoNapoli, infatti, David Neres punta in maniera decisa alla titolarità per avere ancora più tempo a disposizione. Vuole avere più spazio e Conte è pronto a darglielo, come certificato dal fatto che lo ha praticamente subito lanciato in campo. E lui ha ricambiato fornendo due assist nei pochi minuti avuti fin qui a disposizione.

Napoli, svolta per la formazione: Conte ha ormai deciso

Con David Neres che ha già conquistato uno spazio importante nella testa e nel cuore del proprio allenatore, però, servono delle scelte forti che non spaventano Antonio Conte. Si ha la sensazione che Matteo Politano sia destinato a perdere minuti, dopo esser stato un titolare inamovibile nell’ultimo anno e mezzo.

L’impatto di Neres con la realtà di Napoli è stato impressionante e non si può non tenerne in considerazione. Con lui, Kvaratkshelia e Romelu Lukaku in avanti i partenopei possono davvero sognare. C’è tutto per puntare davvero in alto e per continuare ad entusiasmare.