Napoli, svolta Osimhen: decisivo Conte, cambia tutto

In casa Napoli arriva un punto di svolta importante nel futuro di Victor Osimhen dopo la fine del calciomercato. Decisivo Antonio Conte in questo discorso, dal momento che adesso può cambiare per davvero tutto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Dopo la fine del calciomercato, il bilancio per i partenopei è a dir poco positivo. Gli azzurri sono riusciti in maniera quasi totale a completare la rosa consegnata nelle mani di Antonio Conte, ma è rimasto irrisolto il caso relativo al bomber nigeriano. Con un ultimo giorno di mercato a dir poco turbolento, alla fine è rimasto.

Al momento è fuori rosa, con la società che ha dimostrato una grande tenuta sia a livello di nervi che di coerenza. Come sottolineato ieri anche da Conte dopo la vittoria sul Parma. In maniera del tutto inattesa, però, lo stesso allenatore può risultare decisivo per un autentico colpo di scena nel futuro di Victor Osimhen. Ecco che cosa sta succedendo.

Svolta nel futuro del nigeriano al Napoli: le ultime

Come detto, infatti, al momento Victor Osimhen è rimasto come un separato in casa e nei piani del club c’è l’intenzione di mantenere questo stato di cose fino alla prossima sessione di mercato. A prescindere da questo, però, sta per arrivare un cambio di rotta davvero senza eguali.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra Victor Osimhen ed Antonio Conte, con la presenza anche della dirigenza del Napoli. L’obiettivo è sanare questa frattura, almeno fino a gennaio, dal momento che c’è un cavillo che può andare in soccorso degli azzurri.

Napoli, Osimhen rientra? Ecco che cosa sta accadendo

L’elenco definitivo relativo alla lista per la Serie A sarà pubblicato oggi e difficilmente ricomparirà il nome del nigeriano. Osimhen, però, può comunque rientrare tra i 25 dal momento che il Napoli ha la possibilità di fare due cambi rispetto al primo elenco. Sarà, dunque, decisivo ancora una volta Conte nel futuro del club.

Per farlo, non ci sono dei vincoli di tempo da tenere in considerazione e questo vuol dire che, se la situazione dovesse momentaneamente rientrare, potrebbe essere inserito il lista. Ed il Napoli, con Osimhen, Lukaku, Kvaratskhelia, David Neres e compagnia avrebbe un attacco atomico. Per distacco il migliore che la Serie A può vantare.