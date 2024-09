Napoli, colpa di McTominay: quante critiche per lo scozzese

Scott McTominay sarà a disposizione di Antonio Conte dopo la sosta Nazionale. Pochi minuti fa è stato ricoperto da critiche: ecco la verità

Prima l’annuncio ufficiale con lo scatto al Maradona, poi la presentazione proprio davanti al suo nuovo pubblico. Ora McTominay tornerà in Scozia per essere protagonista con la propria Nazionale insieme al suo connazionale Gilmour, acquistato dal Napoli proprio nelle ultime ore. Ecco le numerose critiche per la sua cessione: ecco l’ultim’ora dai social.

Una voglia immensa di essere protagonista con la maglia del Napoli a partire dalla prossima sfida di campionato contro il Cagliari. McTominay cercherà di dare il proprio contributo mettendosi subito a disposizione di Antonio Conte, ma tornerà a Napoli soltanto dopo la sosta Nazionale. Pochi minuti fa è successo di tutto sui social con commenti critici: è stato tirato in ballo dai tifosi per un motivo ben preciso, spunta la verità sulla cessione.

Napoli, McTominay nel mirino dei tifosi: cos’è successo?

La società partenopea ha accontentato Antonio Conte con una campagna acqusti di livello internazionale. Ora l’ex centrocampista dei Red Devils è stato chiamato in causa per una dinamica ben precisa: ecco la verità di quello che sta succedendo sui social in queste ore.

Scott McTominay sarà il faro del centrocampo azzurro. Soltanto qualche giorno a Napoli per poi rispondere alla convocazione della Nazionale scozzese. Un colpo entusiasmante per Antonio Conte per il prodotto del settore giovanile del Manchester United. Un inizio negativo per ten Hag che ha collezionato una nuova sconfitta contro il Liverpool.

Subito è stato criticato ancora una volta il manager olandese con i tifosi che hanno messo nel mirino anche la cessione dello scozzese. Tanti messaggi per esaltare le sue qualità tecniche: “La vendita di McTominay è stata senza senso”. Ten Hag ha dato il suo ok per la cessione del centrocampista scozzese che ora sarà protagonista in Serie A con la maglia del Napoli.

Ormai il Manchester United appartiene al suo passato: ora il centrocampista è molto concentrato sulla sua nuova avventura. L’ha voluta a tutti i costi e già ha conosciuto qualche luogo suggestivo di Napoli andando in giro con la sua fidanzata per le strade della città partenopea. Un nuovo capitolo tutto da scrivere con i tifosi dei Red Devils che sentono la sua mancanza: un addio a sorpresa dopo il lungo percorso nel settore giovanile del Man United.