Napoli, cessione Osimhen: si apre la pista, la verità dell’allenatore

Saranno ore frenetiche per conoscere ancora il futuro di Osimhen: ecco l’ultim’ora, la conferma dell’allenatore. Nuovo assalto decisivo

Un nuovo capitolo tutto da scrivere per l’attaccante nigeriano del Napoli dopo l’affare sfumato nelle ultime ore di calciomercato. Ecco la svolta decisiva in ottica futura: è sempre aperta la pista in vista delle prossime settimane, l’allenatore ha fatto intendere che lo vuole a tutti i costi.

Non c’è mai fine alla telenovela Osimhen. L’attaccante nigeriano è fuori lista in Serie A, ma pochi minuti fa è arrivata la confermata dell’allenatore. Conte ha fatto intendere che non lo riporterà in squadra, ma si allenerà in separata sede. Si vocifera di un allontanamento totale anche da Castel Volturno per allenarsi così con la Primavera azzurra a Cercola.

Ecco l’ultim’ora decisiva in ottica futura: cosa succede con l’attaccante del Napoli? Pochi minuti fa è arrivata la conferma totale da parte dell’allenatore: è pronto subito a chiudere l’affare, le sue dichiarazioni sono state fin troppo significative.

Napoli, ecco cosa succede con Osimhen: la conferma dell’allenatore

Il presidente De Laurentiis ha voluto far capire a tutti il suo potere decisione. Una presa di posizione netta in vista del futuro dell’attaccante del Napoli: Osimhen ormai dovrà prendere una decisione immediata, ecco la verità esposta dall’allenatore.

Sono stati attimi davvero terribili con la furia di Osimhen nelle ultime ore di calciomercato. Secondo i vari retroscena raccontati negli ultimi giornil, l’attaccante nigeriano si è anche arrabbiato furiosamente con il suo agente Roberto Calenda.

Pochi minuti fa lo stesso allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha confermato il forte interessamento dei Blues per l’attaccante del Napoli: “Vedremo per gennaio”. Ha fatto intendere che potrebbe esserci un nuovo assalto vincente con lo stesso attaccante nigeriano che è voglioso di continuare la sua avventura in Europa.

Ora per lui si prospettano giorni infernali per ritornare subito a giocare: la soluzione entro il 3 settembre potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita, ma secondo i vari rumors di calciomercato il nigeriano è pronto a dire addio definitivamente agli azzurri.

De Laurentiis cercherà di massimizzare la sua cessione, ma non sarà facile se si arriverà a gennaio. Ecco la nuova pazza idea per chiudere l’operazione con il Chelsea in ottica futura. Enzo Maresca, dopo l’1-1 di giornata, ha espresso la sua volontà di chiudere per un attaccante nella sessione invernale di calciomercato.