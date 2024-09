Napoli, grosso problema per Conte: ora rischia il posto

Sarà una sosta Nazionale importante per Antonio Conte per chiarire un po’ di scelte. Ora rischia davvero il posto

Un’esclusione in vista delle prossime sfide del Napoli: ormai Conte dovrà tabula rasa in vista dei prossimi incontri a calciomercato concluso. Ecco l’ultima pazza idea dell’allenatore azzurro: ci sarà cambiamenti sostanziali all’interno dell’undici titolare.

Dopo la sosta Nazionale lo stesso Antonio Conte farà nuove scelte di formazione per rivoluzionare ancora una volta l’undici iniziale. Ecco l’ultim’ora decisiva: ormai andrà in panchina dopo le prime uscite stagionali. Una voglia pazzesca di essere decisivo: l’intreccio particolare che chiarisce tante cose.

Napoli, la verità a galla: criticato duramente dalla stampa

Sarà in atto una vera e propria rivoluzione in ottica futura per la squadra azzurra targata Antonio Conte. Ci saranno grosse novità anche a livello di formazione per il Napoli: ecco l’ultim’ora decisiva dopo le dure critiche mosse nei suoi confronti.

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio: ecco l’esclusione totale che ci sarà dopo la sosta Nazionale. Ormai Conte prenderà decisioni importanti dopo gli acquisti messi a segno negli ultimi giorni di calciomercato: ora rischia davvero il posto in vista delle prossime sfide di campionato.

Come svelato dall’edizione de Il Mattino Raspadori è stato criticamente dalla stampa: “Soltanto sponde”. Mai pericoloso l’attaccante del Napoli schierato ancora una volta titolare da Antonio Conte. Così come Anguissa che è apparso fuori forma soprattutto in fase di non possesso: tante letture sbagliate dal centrocampista azzurro.

Lukaku sarà il titolare del Napoli dopo la sosta Nazionale per arrivare sempre più in alto. L’attaccante belga ha messo a segno già il primo gol in maglia azzurra: Raspadori diventerà a breve il vice Kvara come annunciato dallo stesso Antonio Conte in conferenza stampa.