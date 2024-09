Napoli, rivoluzione tattica: Conte cambia modulo, la verità

Saranno ore decisive per pensare ad una rivoluzione tattica. Conte proverà un nuovo schieramento tattico nella sosta Nazionale: scopriamo i dettagli

Dalle stalle alle stelle: il Napoli ha cambiato pelle dopo la pesante sconfitta contro l’Hellas Verona. Ora Antonio Conte cercherà di pensare anche ad una rivoluzione tattica per sopperire a problemi strutturali della squadra azzurra. C’è un grosso problema nella zona centrale di campo: ecco la verità a sorpresa.

Una voglia immensa per puntare sempre in alto. A livello tattico la squadra azzurra non ha ancora recepito il credo di Antonio Conte, che dovrà trovare la quadratura del cerchio durante la sosta Nazionale. Ecco la nuova idea per un cambio modulo imminente: ecco cosa succederà nei prossimi giorni. Al momento l’allenatore del Napoli ha concesso tre giorni di riposo.

Napoli, Conte ha deciso: ecco i dettagli del cambiamento

Un cambiamento globale per apportare modifiche sostanziali alla struttura di gioco del Napoli. I meccanismi vanno sincronizzati sempre di più: ecco la nuova idea per il futuro, Conte deciderà nella sosta quando avrà modo di lavorare senza sosta.

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile per il bene del Napoli. Conte cercherà così di lavorare su nuovi principi di gioco: ecco tutta la verità secondo le ultime notizie. Una nuova idea tattica per sopperire all’assenza di laterali di livello internazionale. Così Antonio Conte potrebbe così optare per il ritorno alla difesa a quattro per sostituire Mazzocchi con l’inserimento di McTominay a centrocampo.

L’allenatore del Napoli deciderà durante la sosta Nazionale: secondo i vari rumors provenienti da Castel Volturno, l’allenatore azzurro sta già lavorando da tempo a nuove idee. Anche nel finale della sfida contro il Parma ha optato per un 442 con le due punte Simeone-Lukaku.

Il 3421 attualmente impostato da Conte sembra troppo dispendioso per la squadra azzurra. Ora potrebbe arrivare subito l’addio a questo sistema di gioco per impostare un 4321 o 4231 grazie all’inserimento di centrocampisti validi come McTominay e Gilmour. Durante la sosta Nazionale ci sarà tempo per lavorare su dettagli importanti, ma tanti calciatori saranno out per rispondere alla convocazione delle rispettive Nazionali.

Resterà ad allenarsi a Castel Volturno Romelu Lukaku, già protagonista timbrando il cartellino per la prima volta in maglia azzurra. L’attaccante azzurro è pronto a combattere contro i difensori avversari per segnare più gol possibili con il Napoli: una nuova pazza idea a livello tattico.