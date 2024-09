Napoli, guai in vista per Conte: tre grossi problemi

Ancora una vittoria per Antonio Conte, la seconda dopo pochi giorni. Ci sono tre grossi problemi, ecco chi rischia il posto

Due trionfi casalinghi per la squadra guidata dall’allenatore leccese. Conte ha saputo toccare le corde giuste per ritrovare la seconda vittoria consecutiva in casa che mancava da troppo tempo. Dopo Bologna, ecco i tre punti contro il Parma arrivati proprio nei minuti di recupero. Una partita ricca di pathos, ma ora serve la svolta definitiva dopo la campagna acquisti di lusso. Ci sono tre grossi problemi: ecco la verità.

Ai calciatori azzurri è tornata la voglia dei tempi migliori: l’ambiente è carico a mille all’interno dello spogliatoio. Lo stesso allenatore del Napoli ha pubblicato un post su Instagram con una foto di un gruppo rinfrancato con la didascalia: “Famiglia”. Subito ha timbrato il cartellino Romelu Lukaku dopo circa venti minuti dal suo debutto in maglia azzurra. Ora Conte dovrà lavorare su tre aspetti, ecco chi rischia il posto.

Napoli, c’è la sosta: Conte dovrà lavorare su tre aspetti

I tre punti sono stati preziosi per la classifica, ma resta il malumore in casa azzurra per diversi motivi: scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

La sosta Nazionale è una manna dal cielo per tanti motivi. La spaccatura tra difesa e centrocampo è sotto gli occhi di tutti: la squadra non ha ancora i meccanismi giusti ancora sincronizzati al meglio. Nella zona di rifinitura, ossia quello spazio che si crea tra difesa e centrocampo, il Parma ha messo in estrema difficoltà gli azzurri: la linea difensiva non ha mai spezzata linea uscendo forte in pressione su Mihaila e compagni.

Con l’arrivo di Gilmour e McTominay, Anguissa rischia il posto da titolare nonostante il gol vittoria con inserimento in area sul cross di Neres. Stesso discorso per Raspadori, schierato titolare ancora dall’allenatore leccese, ma con l’arrivo di Lukaku il suo minutaggio sarà via via sempre minore.

Conte dovrà curare nei minimi termini la prima pressione del Napoli: dovrà registrare così ancora qualche reparto per prepararsi al meglio per la sfida contro la Juventus. Inoltre, con i laterali a tutta fascia i calciatori azzurri dovranno essere più pericolosi con cross e traversoni alle spalle del terzino avversario. Spesso la precisione non è quella perfetta per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.